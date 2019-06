José Cifuentes: ‘Logramos una medalla para la historia’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

José Cifuentes, uno de los mediocampistas que más minutos estuvo en cancha en la Copa del Mundo, no paraba de sonreír. Hablaba con su esposa por teléfono en la zona mixta mientras que sus compañeros lo felicitaban. En su cuello colgaba la medalla de bronce y en su mano llevaba una botella de bebida hidratante.

“Celebrar esto no tiene explicación. No es el objetivo que nos propusimos, pero sí conseguimos una medalla para la historia”, dijo Cifuentes, quien marcó, según la FIFA, uno de los tantos más bonitos de Ecuador en el torneo.



Cifuente aseguró que quiere festejar unos días con su familia. Espera que a su regreso al país le reciban con ceviche mixto, uno de los platillos que más le gusta.



“Quiero llegar a Ecuador y comer harto ceviche mixto. Es mi platillo favorito. Por un día que festeje, no creo que pierda la forma”, dijo sonriendo.

Histórica ‘Mini-Tri’ en Polonia Imagen de los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 20 previo al cotejo por el tercer lugar ante su similar de Italia en el Mundial juvenil, tomada de la cuenta de Twitter @FEFecuador El defensa italiano Luca Ranieri (izq.) pelea la posesión del balón con el defensa ecuatoriano Jhon Espinoza (der.) durante el encuentro por el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-20 este viernes 14 de junio del 2019 en Gdynia, Polonia. EFE El italiano Domenico Alberico y el ecuatoriano Alexander Alvarado disputan la pelota el 14 de junio del 2019 en el Mundial Sub 20 de Polonia. Foto: EFE El centrocampista italiano Domenico Roberto Alberico (der.) pelea el balón con el mediocampista ecuatoriano Jordy Alcivar (der.) durante el encuentro por el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-20 este viernes 14 de junio del 2019 en Gdynia, Polonia. EFE El golero ecuatoriano Moisés Ramírez en el momento que evitó el gol tras el penal cobrado por el italiano Marco Olivieri, el 14 de junio del 2019, en el cotejo por el tercer lugar del Mundial Sub 20 de Polonia. Foto: EFE Los jugadores de Ecuador festejan el gol de Richard Mina que significó el triunfo 1-0 ante Italia en la definición por el tercer lugar del Mundial Sub 20 de Polonia, el 14 de junio del 2019. Foto: EFE Los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 20 celebran en el campo de juego al final del partido ante Italia en el cotejo válido por el tercer lugar del Mundial de Polonia. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO Los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 20 celebran en el campo de juego al final del partido ante Italia en el cotejo válido por el tercer lugar del Mundial de Polonia. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO Los jugadores de la Selección de Ecuador Sub 20 celebran en el campo de juego al final del partido ante Italia en el cotejo válido por el tercer lugar del Mundial de Polonia. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO AL final del partido, los jugadores de Ecuador esperan para recibir su reconocimiento por el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Polonia. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO Los seleccionados ecuatorianos celebran con sus medallas el tercer lugar del Mundial Sub 20 de Polonia. Foto: David Paredes desde Polonia / EL COMERCIO Los jugadores de la Selección de Ecuador celebran con sus medallas de bronce después del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 de la FIFA 2019 entre Italia y Ecuador jugado en Gdynia, Polonia el viernes 14 de junio de 2019. (Mundial de Fútbol, Italia, Polonia). EFE Los jugadores ecuatorianos celebran con sus medallas de bronce después del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20 de la FIFA entre las selecciones de Italia y Ecuador jugado en Gdynia, Polonia, 14 de junio de 2019. (Mundial de Fútbol, Italia, Polonia). EFE ver en pantalla completa



Todavía su futuro no está definido. Dejó en manos de su empresario la posibilidad de salir del país para continuar su carrera deportiva. Llegará a Ecuador para mantener varias reuniones con los dirigentes del América de Quito.



“Debo resolver mi futuro, pero por ahora quiero festejar y asimilar todo lo Maye hemos conseguido”, dijo Cifuentes.