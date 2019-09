DT Jorge Célico heredará diez jugadores al nuevo entrenador de la Tri

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Juventud y dinamismo. Esas fueron las principales virtudes que la Selección de Ecuador mostró en la última doble fecha FIFA, donde se impuso ante Perú (1-0) y Bolivia (3-0). Jorge Célico, entrenador interino de la Tri absoluta y director de formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), apostó por sus conocidos.

“El entrenador que venga va a tener el privilegio de dirigir a los campeones sudamericanos; entonces, ¿por qué no creer en estos chicos? ¡Por Dios, creamos en ellos!”, señaló el estratega al finalizar el cotejo del martes 10 de septiembre del 2019, en Cuenca.



Célico hizo debutar a 10 de los 11 nuevos jugadores que citó para estos compromisos. Solo el golero del Deportivo Cuenca, Brian Heras, se quedó en la banca de suplentes.



Ante los bolivianos, Ecuador fue contundente. De 10 remates, seis llegaron al arco y tres fueron goles. Tuvo una posesión de balón del 52%. Estos datos evidencian la propuesta que el DT argentino trató de imprimir a su Selección.



Sixto Vizuete, exentrenador de la Selección absoluta y Sub 20, se mostró optimista con el rendimiento del equipo. Asegura que a los jóvenes que jugaron ante Perú y Bolivia hay que brindarles mayores oportunidades, para que vayan consolidándose.



“A este grupo de jugadores se le debe dar más de experiencia, con partidos oficiales”, aseguró Vizuete.



En 180 minutos jugaron 22 futbolistas. Célico probó dos equipos titulares distintos, pero mantuvo una columna vertebral que terminó dándole resultados. Los que más jugaron fueron Xavier Arreaga, en el centro de la zaga, Jhegson Méndez y Gonzalo Plata.



Los dos primeros le dieron seguridad a la defensa, mientras que el extremo del Sporting Lisboa le dio salida y velocidad en las transiciones. Incluso, anotó el tercer gol en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca.



“Se vio que el equipo tenía ímpetu y dinámica de juego. Los futbolistas querían mostrarse al entrenador. Con los resultados que obtuvieron, poco se puede analizar en errores”, aseguró Renato Salas, entrenador de Clan Juvenil.



El tanto de Plata tuvo el ‘ADN’ de la Sub 20, que fue tercera en el Mundial de Polonia. En la jugada previa intervinieron Leonardo Campana y Alexander Alvarado. Los tres juegan juntos desde hace un año, en selecciones juveniles.



“Los mecanismos de movimiento de esta Selección tienen la huella de Célico. La ventaja de tener jóvenes es que son más obedientes y pueden jugar como el técnico quiere. Los mayores lo hacen, pero también muestran su personalidad y su experiencia”, aclara Salas.



La renovación, propuesta desde la cúpula de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tuvo un efecto positivo. Incluso con aquellos jugadores que decidieron no acudir a esta última convocatoria aduciendo lesiones. “No hay jugadores imprescindibles. Los que se hacen los loquitos creen que son imprescindibles, pero no lo son”, puntualizó Célico.



Si bien la FEF ya tiene definido que el próximo entrenador de la Tricolor sea europeo, hay una corriente que quiere la continuidad de Célico. Salas confía en él. Asegura que se ganó el puesto por lo que demostró en los amistosos y con la Sub 20 en el Suda­mericano y en el Mundial.



Hasta que se conozca el nombre del nuevo timonel, el cuerpo técnico del argentino deberá presentar su informe a la Comisión de Selecciones.



Jaime Estrada, vicepresidente de la Ecuafútbol, aseguró que se están analizando dos rivales para los próximos partidos amistosos de la fecha

FIFA, donde debutaría el nuevo entrenador.