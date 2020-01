El entrenador de Ecuador Jordi Cruyff estuvo presente en el amistoso de Emelec en España

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la Selección ecuatoriana de fútbol, el holandés Jordi Cruyff, sigue en España. La mañana de este sábado 25 de enero, el estratega asistió al partido amistoso que se jugó entre Emelec y el FC CFR Cluj en la cancha del hotel Oliva Nova en Valencia, España. Estuvo acompañado por el preparador físico Juan Torrijo y otro asistente que tomó apuntes sobre posibles futbolistas de Emelec que pudieran ser convocados a la Selección.

Cruyff anunció el lunes pasado que regresará al país los primeros días de febrero para empezar a trabajar en la primera convocatoria de la Selección. Aunque el DT anunció que tendría asistentes en Colombia mirando los partidos de la Selección Sub 23, Diego Cuvi, preparador físico, aclaró que no sabían nada sobre la presencia de algún integrante del cuerpo técnico del holandés.



Tanto el DT como el Director Deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Antonio Cordón, llegarán en febrero para empezar a pulir el plan de trabajo. Cruyff anunció que vivirá en la Casa de la Selección, en Quito.



Lo primero que tendrá que hacer el cuerpo técnico y Cordón será comenzar los trámites para la convocatoria de los futbolistas ecuatorianos que juegan en el exterior. Incluso el DT ya ha mantenido reuniones y acercamientos con algunos, entre ellos Felipe Caicedo, de la Lazio de Italia.



Ecuador jugará la primera fecha de las eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Catar 2022 el 26 de marzo ante Argentina, que no tendrá a Lionel Messi. Luego, el 31 de marzo, será local ante Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha de la clasificatoria. Serán los primeros partido de Cruyff al frente de Ecuador.