El interés de Barcelona SC por el golero Johan Padilla genera polémica

“Barcelona SC me hizo una propuesta, pero yo soy arquero de El Nacional hasta el 2022. Si deseaban mis servicios debía haber una negociación de club a club”. Con estas palabras, el arquero de los puros criollos ratificó que los toreros debían acercarse al cuadro militar para negociar su vinculación.

Eso sí mostró su inconformidad por un comunicado de su actual equipo donde se menciona que Wladimir Ortiz “no tiene autorización para negociar jugadores a nombre del Club Deportivo El Nacional, mucho menos al jugador Johan Padilla”.



“Me incomodó que usen mi nombre, yo no quiero estar en la boca de nadie”, expresó el arquero en una entrevista a Radio La Red (102.1 FM). Ahí, añadió que Ortiz, quien fue gerente deportivo del Deportivo Quito y asesora a jugadores, es su amigo y lo ayudó en momentos difíciles.



Padilla, de 27 años, se consolidó como titular de El Nacional el año pasado y llegó a ser convocado a la Selección por el entrenador interino Jorge Célico. El golero esmeraldeño expresó que su gran anhelo es llegar a ser titular en la Tri y reiteró que debe presentarse a la pretemporada de los puros criollos, pese al interés del cuadro canario por sus servicios.



El cuadro militar negocia la llegada del experimentado arquero Máximo Banguera, pero Padilla dijo que “debe seguir trabajando como siempre lo he hecho”.



Los directivos de Barcelona SC no se han pronunciado sobre un interés por el arquero esmeraldeño y finiquitan la llegada de Javier Burrai, quien atajó en el Macará esta temporada.