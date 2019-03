Johan Mina, el goleador sensación del Sudamericano Sub 17

LEA TAMBIÉN

Johan Mina, el autor de los tres goles de Ecuador en la tercera fecha del Sudamericano Sub 17, se llevó el balón por su 'hat-trick' en el triunfo ante Chile (3-2), en el estadio de San Marcos, la noche del lunes 25 de marzo del 2019, en Lima.

El futbolista nacido en Guayaquil compartió su alegría y la de sus compañeros en un video, que lo difundió a través de las redes sociales.



El hábil jugador, quien hizo todas las formativas en Emelec, es el goleador del certamen juvenil que se juega en Lima, Perú.



La noche del lunes 25 de marzo, el futbolista se ganó los elogios y fue ponderado como uno de los talentos más valiosos del Grupo A del torneo juvenil, que se juega en Lima.



Ecuador perdía 2-0 en 20 minutos del primer tiempo, pero reaccionó y Mina dio show. Estuvo en los momentos oportunos dentro del área y demostró frialdad para definir. En los tres tantos fueron claves sus cualidades de goleador.

El DT Javier Rodríguez conoce bien a su pupilo. Estuvo en la Selección Sub 15 de Ecuador y es parte de un proceso de selecciones y ha seguido su desempeño en el ‘Bombillo’. Los números del guayaco son impresionantes. En el 2014, por ejemplo, hizo 32 goles en 33 partidos que jugó en el equipo de la Sub 12.



El 2016, en la Sub 14 del ‘Bombillo’ hizo 40 goles en 26 partidos. El año pasado ya jugó en la Sub 18 anotó ocho goles en 13 partidos. Números llamativos a su corta edad. Sin embargo, según publicó el hermano del futbolista admirador de Antonio Valencia, en Emelec no tendría contrato.



Por ahora, el cuerpo técnico de la Tricolor ha tratado de mantener conversaciones con el jugador para que mantenga su rendimiento y ha evitado que tenga contacto con empresarios o caza talentos que siempre están presentes en este tipo de torneos.



Ecuador tendrá descanso este miércoles 27 de marzo en la quinta fecha del Grupo A. Con siete puntos en la tabla puede lograr la clasificación en el caso de que Chile empate o pierda. Con un resultado así, la Tricolor ya entrará clasificada a la última fecha ante Perú.



El propósito de Javier Rodríguez es entrar al hexagonal final. De allí luchar por uno de los cuatro cupos al Mundial que se jugará en Brasil, en noviembre.