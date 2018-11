Javier Burrai: ‘El objetivo era entrar a un torneo internacional, pero eso cambió con las fechas’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Javier Burrai es hincha de River Plate y todavía no sabe si es que podrá ver este sábado 10 de noviembre la final de la Copa Libertadores de su equipo ante Boca Juniors. Es que ese día debe viajar a Quito, porque el domingo el Macará se mide al Aucas en Chillogallo.

Si bien el golero estará pendiente del equipo de la banda sangre, lo que más le importa ahora es ganarle al Ídolo del Pueblo para que el cuadro celeste siga peleando por llegar a la final.



En diálogo con BENDITO FÚTBOL RADIO en Radio Platinum (90.9FM en Quito, Tulcán y Sur de Colombia, 94.5FM en Guayaquil, 101.7FM en Ambato y 107.7FM en Cuenca), el arquero argentino aseguró que nadie esperaba que el Macará esté peleando por llegar a la final.



“Yo no lo esperaba ni ni ustedes tampoco, ni el más optimista hincha. El objetivo fue cambiando fecha a fecha. Si me preguntabas hace un mes o mes y medio, el objetivo era entrar a un torneo internacional, que se planteó cuando llegué al club, pero con el pasar de los partidos hemos ido ganando espacio y estamos a 15 puntos de que termine la etapa y seguimos ahí arriba”.



Burrai ha tenido una campaña de muy alto nivel en el Macará de la segunda etapa y se ha convertido en una de las figuras del club ambateño, que a falta de cinco fechas se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. Asegura que no ha recibido llamadas de otros clubes. Además, mantiene contrato con el equipo celeste hasta el junio del 2019.

El portero de 28 años elogia al entrenador Paúl Vélez, porque conoce “las limitaciones” del equipo: “Tiene mucho que ver en la situación del club, sabe de nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Sabe cómo podemos molestar al rival. Yo lo llamaría así al Macará, un equipo molesto, que puede gustar o no su manera de jugar, pero no le hace fácil un partido a ningún rival”.



Burrai confía en que el Macará dará el golpe en la recta final de la etapa y que jugará la final ante Liga de Quito. No se hace de menos ante ninguno de sus rivales. “No estamos a la sombra de nadie, estamos a la par y a la atura de los grandes, porque lo demostramos. No es casualidad que estemos ahí arriba dando pelea”.



A continuación el audio completo de la entrevista al arquero Javier Burrai. No te olvides de escuchar BENDITO FÚTBOL RADIO a través de Radio Platinum (90.9FM en Quito, Tulcán y Sur de Colombia, 94.5FM en Guayaquil, 101.7FM en Ambato y 107.7FM en Cuenca) y Radio Quito (760AM) de lunes a viernes de 14:00 a 15:00 y de 19:00 a 20:00.

​