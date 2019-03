La ‘Juve’ cayó derrotada por el Génova sin CR7; aficionados exigen reembolso de entradas

LEA TAMBIÉN

La ‘Juve’ cayó derrotada por el Génova 2-0 el domingo 17 de marzo de 2019 en lo que significó el primer revés de la ‘Vecchia Signora’ en la Serie A italiana después de 28 fechas jugadas.

Cristiano Ronaldo no fue convocado para ese partido por decisión del entrenador Massimiliano Allegri, quien había dicho en una rueda de prensa previa al cotejo, que el astro luso necesitaba un descanso luego de anotar un ‘hat-trick’ ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League y que derivó en la clasificación del conjunto de Turín a los cuartos de final de dicho torneo.



Esta ausencia en el campo de juego del Estadio Marassi causó malestar e inconformidad en algunos aficionados de la escuadra ‘Bianconeri’ que

exigieron el reembolso de los boletos de este encuentro.



De acuerdo con algunos portales deportivos que citaron al periódico Corriere della Sera, que informó que dicho anuncio -la no alineación de Cristiano- “provocó una ola de llamadas a la taquilla del estadio genovés solicitando reembolsos no solo por parte de los aficionados de la Juventus, sino también de varios hinchas genoveses, que compraron las entradas simplemente para ver a la estrella portuguesa en acción”.



El tropiezo ante el Génova, no debería causar estragos en la ‘Vecchia Signora’ que en la actualidad, tiene 15 puntos de ventaja sobre el Nápoles (segundo en la tabla de ubicaciones del torneo italiano) y que tiene mucho más cerca adjudicarse un octavo ‘Scudetto’ consecutivo.



“La Champions League pesó, sin duda. No podemos jugar todos los partidos al máximo, esto puede ocurrir”, estimó después del partido el estratega turinés Allegri.



El domingo Allegri dio descanso a Cristiano Ronaldo, Szczesny, Chiellini y Matuidi después de clasificarse a cuartos de final de la competición europea tras remontar la eliminatoria ante el Atlético de Madrid (3-0, 2-0 en la ida) con un espectacular ‘hat-trick’ del portugués.



La última derrota en la Serie A del equipo de Allegri se remontaba a abril de 2018, cuando el Nápoles se impuso 1-0 en Turín en la 34ª fecha de la temporada pasada. Y su última derrota por al menos dos goles de diferencia databa de mayo de 2017 (3-1 contra la AS Roma).