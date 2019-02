La Lazio en puestos de clasificación a la Champions gracias a un gol de ‘Felipao’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Lazio derrotó por 1-0 al Empoli (17º) y sumó tres puntos que le colocan en la cuarta posición de la Serie A, clasificatoria para la próxima edición de la UEFA Champions League, este jueves 7 de febrero de 2019, en la 23ª jornada del campeonato italiano.

El único gol del partido lo anotó de penal el ecuatoriano Felipe Caicedo antes de la pausa del minuto 42.



La pena máxima que decidió el partido la provocó el propio delantero ecuatoriano, que fue derribado por el portero rival.

El jugador ecuatoriano Felipe Caicedo de la Lazio cobra un lanzamiento penal durante el partido de la Serie A italiana ante el Empoli FC disputado este jueves 7 de febrero de 2019 en el estadio Olímpico de Roma (Italia). EFE



Con esta victoria, la Lazio suma 38 puntos, dos menos que el Inter de Milán, que juega el domingo, pero adelanta al AC Milan, Atalanta y AS Roma.

​

Felipe Caicedo consiguió anotar un gol más para la #Lazio ante el #Empoli por la liga italiana de fútbol. Desde el punto penal 'Felipao' tiene ganando a su equipo. pic.twitter.com/rimseRIbL8 — Fanático (@Fanatico__EC) 7 de febrero de 2019



Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:



Jueves 7 de febrero:



Lazio vs. Empoli 1 - 0

​



Viernes 8 de febrero:



19:30 GMT (14:30 hora de Ecuador)

Chievo vs. AS Roma





Sábado 9 de febrero:



17:00 GMT (12:00 hora de Ecuador)

Fiorentina vs. Napoli



19:30 GMT (14:30 hora de Ecuador)

Parma vs. Inter de Milán





Domingo 10 de febrero:



11:30 GMT (06:30 hora de Ecuador)

Bolonia vs. Génova



14:00 GMT (09:00 hora de Ecuador)

Atalanta vs. SPAL



Sampdoria vs. Frosinone



Torino vs. Udinese



17:00 GMT (12:00 hora de Ecuador)

Sassuolo vs. Juventus



19:30 GMT (14:30 hora de Ecuador)

AC Milan vs. Cagliari