Ismael Rescalvo busca frenar aspiración de Soso de retener el título de campeón del Emelec

El Independiente del Valle, dirigido por el español Ismael Rascalvo, que con 31 puntos aun tiene posibilidad para ganar la segunda etapa, intentará este miércoles 28 de noviembre frenar al Club Sport Emelec que, con 36, tiene las mejores opciones para ganar la etapa de la mano del argentino Mariano Soso y retener el título de campéon del balompié ecuatoriano.

El cuerpo técnico y jugadores del Independiente están conscientes que el propósito será complicado, pues el campeón se mantiene invicto en su fortaleza del estadio George Capwell.



El partido tendrá el tinte de una final adelantada por el buen nivel de juego evidenciado en las últimas fechas por ambos equipos.



Ismael Rescalvo logró darle una gran armonía colectiva al equipo con una mezcla de juventud y experiencia, cosa igual logró en la segunda etapa del torneo el entrenador de Emelec, el argentino Mariano Soso.



Otro de los duelos que se presenta apasionante será el que reeditarán el antiguo clásico quiteño, el popular Aucas, con 29 puntos, y Liga de Quito, que tiene 32.

Liga, que ganó la primera etapa y el primer billete de finalista por el título local de la actual temporada, procurará ganar la etapa para adjudicarse el título en forma directa.



Y Aucas tratará de zafarse del octavo puesto de la tabla acumulada de las dos etapas, para evitar la fase de repesca local por un billete ecuatoriano para la próxima Copa Sudamericana contra el campeón de la Primera división B, Mushuc Runa.



Otro de los equipos que se jugará la opción para seguir en puja por el billete de la segunda etapa, es el Macará que, con 32 puntos, recibirá a Universidad Católica, cuadro que aún tiene opciones de adjudicarse el único billete local disponible para la Copa Libertadores de 2019.



Macará aspira el retorno al torneo de su goleador argentino Juan Tévez, y Católica el reencuentro con el gol del máximo anotador del fútbol local, el ecuatoriano John Jairo Cifuente, con 35 tantos.



Delfín procurará mantenerse también en puja por el billete a la Libertadores, en su partido ante Guayaquil City, que perdió categoría en las recientes jornadas para la próxima temporada.



Independiente, Delfín y Universidad Católica, están con 62 puntos cada uno, por lo que continuarán en puja por volver a la disputa de la Libertadores de 2019.

Los partidos de la vigésima fecha de la segunda etapa del torneo local:

Miércoles 28 de noviembre



12:00

Macará vs. Universidad Católica



14:00

Delfín Sporting Club vs. Guayaquil City FC



16:15

Aucas vs. Liga de Quito



18:30

Barcelona Sporting Club vs. Deportivo Cuenca



20:30

Club Sport Emelec vs. Independiente del Valle



19:15

El Nacional vs. Técnico Universitario