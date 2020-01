Indep. del Valle espera conocer a su rival para la Copa Libertadores Sub 20

LEA TAMBIÉN

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene previsto realizar el sorteo de grupos para la Copa Libertadores Sub 20 de este año. El acto será el martes 28 de enero del 2020 y allí se conocerán las llaves para el torneo que se jugará desde el 15 de febrero en Asunción.

Independiente del Valle será el representante del fútbol ecuatoriano. IDV es el equipo que más veces ha participado en este torneo.



Según la lista de clubes difundido por la Conmebol los 12 clubes serán: River Plate, de Argentina, Flamengo de Brasil, Wilsterman de Bolivia, Millonarios de Colombia, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay, Sporting Cristal de Perú, Danubio y Nacional de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador, la Academia Puerto Cabello de Venezuela y aún falta el representante de Chile.



Los rayados preparan la base de la Sub 18 para llevar al torneo. Este año, el equipo tendrá técnicos españoles. José Ánge Mato Luis Pastur llegaron para dirigir la Sub 18 y Reserva y la categoría Sub 16, respectivamente. En las próximas tres semanas se definirá la lista de jugadores que llevarán al torneo.