Independiente del Valle apuesta por sus nuevas generaciones de talentos

Miguel Ángel Ramírez, DT de Independiente del Valle, suele pasearse por los predios del complejo de Chillo Jijón constantemente. Visita las formativas y está en contacto permanente con Iván Vásquez, director de los equipos juveniles.

Entre ambos han estructurado un plan para las canteras del club rayado. Ramírez fue director de las formativas hasta que pasó al banquillo de Primera. Por eso conoce cuáles son los talentos que se están generando en el club.



A finales de la temporada pasada, la dirigencia del Independiente del Valle analizó qué jugadores de las canteras, incluido el equipo filial, podrían subir a primera. En esa lista aparecieron los nombres de John Sánchez, Leonardo Realpe, Andrés Mena y el arquero juvenil Joan López.



Ismael Rescalvo, el técnico de ese entonces, acudió al Independiente Juniors para hablar con el extremo manabita. Le pidió que se uniera al grupo para potenciar el ataque.



Desde entonces, Sánchez ha jugado como titular en LigaPro. También se ha destacado en los últimos enfrentamientos de la Copa Sudamericana.

“Rescalvo me hizo debutar en Primera del Independiente, pero Ramírez fue quien me observó y conversó conmigo antes. Me decía que estuviera listo, que en cualquier momento daba el salto”, asegura Sánchez, quien se perfila para ser titular ante el Colón, por la final de la Sudamericana.



Sánchez es uno de los nueve canteranos que han ganado protagonismo en Independiente. Junto a él están Angelo Preciado y Alan Franco, quienes ascendieron el año pasado.



“Es un orgullo representar al club que se defendió desde las formativas. Para los que llegamos a Primera, la adaptación es rápida. Recibimos ayuda constantemente de los demás experiencia”, aclara Preciado, quien se formó en Chillo Jijón como lateral por derecha.



El proyecto institucional sigue apostando por la formación de jugadores. En la final de la Libertadores del 2016, la plantilla rayada contaba con siete canteranos consolidados (Luis Caicedo, Jefferson Orejuela, Júnior Sornoza, Bryan Cabezas, Luis León, José Angulo y Jonathan González). Tres años después, el equipo regresa a instancias finales de un torneo internacional y lo hace con nueve futbolistas formados en el club.

A Paraguay viajaron Preciado, Franco, Anthony Landázuri, León, Bryan Rivera, Washington Corozo, Leonardo Realpe, Sánchez y Alejandro Cabeza.



Según Vásquez, el objetivo de las instituciones que llegue al primer equipo la mayor cantidad posible de jugadores, formados y madurados en el club. Además de los nueve que están en São Paulo, hay otra generación que ya se entrena con Ramírez.



“Trabajamos en una formación global. Les proporcionamos todas las herramientas en lo táctico, técnico y personal. Los acompañamos siempre en lo deportivo y psicológico”, aseguró el director de formativas. La directiva invierte cerca de USD 1 millón. La filial es la única plantilla que tiene presupuesto propio, por su competencia profesional.



Una de las principales cualidades de Independiente es la cercanía que existe entre los equipos de menores y el plantel estelar. Eso permite imprimir un estilo propio al club, que se evidencia desde la Sub 12 hasta el Independiente Juniors, que juega en la Serie B.

“Estamos en contacto permanente con los entrenadores de Primera. Además, periódicamente estamos subiendo futbolistas, para que continúen su formación. Hemos visto que hay generaciones más talentosas que otras”, agrega Vásquez.



Joan López, Piero Hincapié, Darlin Leiton, Fricson Borja y José Hurtado se entrenan con el plantel principal pero juegan en la Sub 18. Este grupo de juveniles ya fue convocado. Leiton e Hincapié debutaron en la LigaPro, mientras que López estuvo en la banca de suplentes ante Unión de Santa Fe, en el primer partido de la Sudamericana.