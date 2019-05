Francisco Egas: ‘La Selección muestra cómo es la juventud ecuatoriana’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Francisco Egas, presidente de la FEF. Nació el 1 de enero de 1977 en Quito. Preside la Ecuafútbol desde el 31 de enero del 2019. Fue dirigente de U. Católica por 15 años.

¿Siente qué hay exceso de confianza en la Selección por llegar como campeón de Sudamérica?

Veo un equipo optimista y mucho tiene que ver con el resultado logrado en el Sudamericano. El título influyó para que la mentalidad de nuestros jugadores cambiara. Hoy creen que se puede llegar alto. Vamos a encarar el torneo pensando siempre que se puede conseguir cosas importantes.



La prensa extranjero ubica a Ecuador como favorito en el grupo B. ¿Cuánto puede distraer a la Selección este tipo de comentarios?

Este es el tipo de torneos y categorías donde las selecciones de Sudamérica se han mostrados fuertes. Ecuador es el campeón sudamericano, por eso nos miran con respeto. Ahora la responsabilidad es llenar esas expectativas.



¿El título motiva o presiona al jugador que llega a un torneo mundial?

Nos faltaba confianza en nosotros mismos. Ese es un obstáculo que superamos al ser campeones continentales. Ahí nos dimos cuenta qué tan alto se puede llegar y qué tan atrevidos somos para cumplir esos sueños. El Sudamericano no fue un espejismo, el resultado nos ayudó para creer en nosotros.



¿Ya conversó con los jugadores?

Soy parte de la delegación, pero trato de no interferir en nada. Vengo a ofrecer mi respaldo. Tener al presidente cerca les da mayor confianza y represento la voz de aliento de la hinchada. Más que nunca, este equipo tiene ese apoyo.



Usted conversó con el cuerpo técnico. ¿Qué análisis se ha hecho sobre la selección de Japón, el primer rival?

Están contentos porque tenemos el equipo completo. Veo al cuerpo técnico tranquilo y optimista. Me comentaron que sienten respeto por los japoneses, pero que no tienen la misma calidad técnica de otros rivales que hemos enfrentado antes. Japón es un equipo ordenado y de buenas condiciones físicas.



¿Trajo alguna cábala?

No. No creo en esas cosas. Para mí, la base es la mentalidad. Las respeto mucho, pero no comparto.



Pero católico sí es. ¿Irá a las iglesias cercanas a su hotel de concentración antes del partido?

(Se ríe mientras las campanas de la iglesia cercana al hotel repican) Para los que somos católicos sí es importante tener una bendición y sentir que Dios está con nosotros. La gran mayoría de jugadores es seguidor de la religión católica y en ese sentido, sentir un apoyo más es importante.



¿Qué espera del partido del debut?

Mostrar al mundo lo que es el Ecuador y nuestros futbolista. Esta selección muestra cómo es la juventud ecuatoriana. Espero que esta participación sea muy importante para el país y para la Federación.