Francisco Egas dice que se tomaron su nombre para que Vinicio Luna esté cerca de la Selección

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) dialogó con los medios de comunicación este miércoles 19 de junio del 2019. El directivo aclaró el tema de la presencia de Vinicio Luna en Brasil, su opinión sobre una posible salida de ‘Bolillo’ Gómez y el rendimiento de la Tricolor.

A Egas, antes del entrenamiento de la Tri en Salvador, los periodistas le preguntaron sobre una posible salida del DT Hernán Darío Gómez, en caso que continúen los malos resultados. El entrenador colombiano no ha sumado victorias con el equipo nacional en el 2019. “Me parece que no es responsable hablar de esto en la mitad de un torneo como la Copa América. Solo se ha jugado el 30%, todavía tenemos las opciones intactas”, afirmó el dirigente.



Sobre la presencia en Brasil del excoordinador de la Ecuafútbol, Vinicio Luna, Egas indicó que Luna “no tiene ninguna relación ni contractual ni profesional con la FEF”. “Él maneja la logística de un grupo de periodistas y de un grupo de invitados de los auspiciantes que estaban junto a la Tri. Por un tema de sanidad de nuestro grupo, hemos pedido que su grupo de gente se retire del hotel y de los transportes internos que tiene la Selección en esta Copa América”, afirmó Egas.



A Egas le preguntaron que por qué se tomó la decisión, que el grupo de aficionados y periodistas que llevó Luna al torneo, se excluyeran del hotel y del avión de la Selección, recién en Brasil y no en Ecuador. El directivo respondió: “no lo conocí. Lamentablemente en el fútbol hay gente que se toma atribuciones a nombre de la Federación para reservar espacios, puestos en aviones y hoteles, sin conocimiento del presidente y cuando yo llegué a conocer, tomé la decisión”.



Egas cree que algunos de los funcionarios actuales tienen que haber intervenido para conseguir esos espacios en el hotel y en los aviones. “El problema es que se maneja una doble información”. Denunció que supuestamente se tomaron su nombre para autorizar que Luna estuviera cerca de la Selección.

Francisco Egas presidente de la FEF hablando de la presencia de Vinicio Luna en Brasil pic.twitter.com/5H5MXI2Sh4 — Rodolfo Vintimilla (@rodovint) 19 de junio de 2019



En lo que se refiere al rendimiento mostrado de Ecuador en el debut de la Copa América con Uruguay. El presidente de la FEF señaló que todos son ‘hijos’ de los resultados (jugadores, cuerpo técnico y colaboradores) y “que trabajarán para mejorar”.



“El problema es que nos creemos infinitamente superiores a las selecciones con las que competimos, entonces ahí nos damos con la piedra en los dientes cuando vemos que no lo somos”, enfatizó Egas.



La Tri deberá recomponer su figura en lo que se refiere a actitud, para enfrentar a la selección de Chile el viernes 21 de junio (18:00). Este partido se jugará en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.



Audio cortesía la Radio Redonda de Quito: