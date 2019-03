FIFA desoye a los clubes europeos y anuncia un Mundial de Clubes con 24 equipos desde 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La FIFA anunció este viernes, 15 de marzo del 2019, en Miami (EE.UU.) la creación del Mundial de Clubes, que con 24 equipos ocuparía a partir de 2021 el calendario de la Copa Confederaciones, a pesar del rechazo frontal de la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que avisan de que no acudirán.

En su cita en el sur de Florida, el Consejo de la federación internacional desoyó la oposición de Europa y avanzó con los planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que dijo estar confiado en lograr una "cooperación positiva", aunque reconoció que será necesario "más tiempo".



Una de las principales quejas de los clubes europeos, según una carta enviada por ECA a la UEFA y que publicó el diario alemán Süddeutsche Zeitung, son las "actuales competiciones y el calendario de juego fijado hasta 2024" que, en su opinión, impiden su presencia en este nuevo torneo.



Pero en conferencia de prensa tras la reunión en Miami del consejo de la FIFA, Infantino rechazó este punto al decir que el nuevo Mundial de Clubes reemplazaría a la Copa Confederaciones y se disputará en un país por definir entre junio y julio de 2021, después de consultarlo con la UEFA.



"Son dos semanas de torneo cada cuatro años, un torneo que reemplaza a otra competición", dijo el presidente de la FIFA, que subrayó que el fútbol es el único que está reduciendo el número de partidos al eliminar a partir de 2021 el actual Mundial de clubes que se disputa cada año.

Destacó que el "calendario ya existe" y que el ganador del Mundial de Clubes disputaría cinco partidos cada cuatro años. "No es una carga adicional", reafirmó.



Infantino dijo que no quiere echar "leña al fuego" y que respeta la decisión europea, pero dijo que está seguro de que al final todos estarán "contentos", incluidos jugadores, clubes, federaciones y confederaciones, aunque a día de hoy no puede garantizar la presencia de los clubes del Viejo Continente.



En un encuentro en el que se avanzó en los planes de ampliar de 32 a 48 las selecciones en el Mundial de Catar 2022, el jefe de la FIFA indicó que se tomó la decisión ahora, sin esperar al acuerdo con Europa, por la necesidad de comenzar a comercializar el torneo.



"La FIFA ha tomado una decisión y vamos a avanzar con ella", dijo sobre el "diferente ritmo de los clubes", que no puede frenar su trabajo de alentar el fútbol profesional en todo el mundo y en su opinión no hay mejor manera de hacerlo que una copa mundial de clubes "emocionante y de prestigio".

FIFA Council votes for the introduction of a revamped FIFA Club World Cup: https://t.co/H5Qz9nlCKb — FIFA Media (@fifamedia) 15 de marzo de 2019



Todavía quedan por definir, indicó, los criterios de clasificación para el 2021, aunque está confirmado que se mantendrá en 2019 y 2020 el actual torneo, del que el Real Madrid es el vigente campeón.



Así que, por ahora, apenas se sabe que este 'primer mundial real de clubes' tendrá 24 equipos y no se disputará en Catar, debido a que se jugará en verano, y dejó abierta la posibilidad a que en futuras ocasiones se pueda ampliar a un mayor número a partir de 2025.



El principal motivo para crear este nuevo torneo, así como el posible adelanto de la ampliación a 48 equipos en el Mundial de selecciones, aseguró el máximo responsable de la FIFA, es no tanto los millonarios contratos sino fomentar el deporte a nivel mundial y que no se queden fuera algunos de los mejores jugadores del mundo.



En su opinión, los clubes no representan solo una ciudad, sino que lo hacen además a todo un país, un continente y es "muy positivo que jugadores de todo el mundo tengan el anhelo de poder ganar el mundial de clubes".

"Necesitamos más equipos de más países", dijo Infantino, que cifró en 15 los países que le gustaría que optasen en un futuro a ganar el Mundial de selecciones. "Así tenemos que pensar en el desarrollo del deporte", sentenció.



Esa es la motivación que les lleva a avanzar en la ampliación a 48 selecciones en el Mundial de 2022, lo que obligaría a que países vecinos acogiesen partidos, aunque la región vive momentos de tensión política y es complicado que países como Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes se sumen al proyecto después de cortar relaciones económicas y diplomáticas con Catar.



"No voy a decir que el fútbol vaya a tender puentes", reconoció Infantino, que dijo que es necesario todavía que se cumplan una serie de 'condiciones' pero que trabajan estrechamente con Catar, país con el que elaborarán una propuesta que presentarán en junio al Congreso de la FIFA sobre los países que pudieran acoger nuevos partidos del Mundial.



Reiteró que detrás de esta posibilidad está el dar la oportunidad a 40, 50 o 60 selecciones de poder 'soñar' con tener una opción 'real' de clasificarse y recordó que quedaron fuera del Mundial de Rusia 2018 equipos tan potentes como Italia, Holanda, Chile, EE.UU. o Camerún.

Por ello, descartó que la entrada de 16 nuevos equipos vaya a afectar a la calidad general del torneo y que el modelo de 16 grupos de tres equipos, de los cuales dos se clasificarían a rondas eliminatorias, es una 'bomba', con muchas "más sorpresas que con los grupos de cuatro equipos".



Dijo que la calidad del fútbol mundial ha avanzado mucho en el pasado más reciente y se mostró convencido de que se avanzará todavía más y que la labor de la FIFA es "contribuir al desarrollo del fútbol", por lo que hay, incluso, margen de ampliación en el futuro a más equipos.



En Miami se aprobó además que en el Mundial femenino de Francia de este verano se usará el VAR y que Brasil sea la sede del próximo Mundial Sub 17 que iba a organizar Perú del 5 al 27 de octubre.