FIFA responde a las acusaciones: ‘Falsos rumores e insinuaciones’

La FIFA reaccionó con duras críticas hacia los medios de comunicación y antiguos miembros de la organización después de que el viernes 2 de noviembre de 2018 se publicara que el actual presidente, Gianni Infantino, influyó en el nuevo Código Ético.

El ente rector del fútbol mundial emitió el viernes por la noche un extenso comunicado en el que asegura que las informaciones publicadas

“son un intento de socavar el nuevo liderazgo de la FIFA y en particular del presidente, Gianni Infantino, y de la secretaria general, Fatma Samoura”. “No es una sorpresa que algunos de los que fueron expulsados, sustituidos o que no están contentos sigan propagando falsos rumores e insinuaciones sobre el nuevo liderazgo”, añadió la entidad con sede en Zúrich.



Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en febrero de 2016 tras el escándalo de corrupción que acabó con el mandato de Joseph Blatter y con muchos de sus aliados.



La policía de Suiza y de Estados Unidos sigue investigando y tiene abiertos varios casos contra antiguos miembros de la FIFA. Citando documentos filtrados, la revista alemana Der Spiegel y otros medios de comunicación aseguraron el viernes que Infantino sugirió algunas correcciones al comité de ética independiente.



El suizo habría sugerido cambios en respuesta a un borrador de Vassilios Skouris, presidente del comité de ética. Entre esas sugerencias se encontraba que las investigaciones preliminares contra oficiales sólo deberían llevarse a cabo bajo la instrucción del presidente de la cámara de investigación, un pasaje que fue cambiado en el código ético.

Además, cuestionaba si la FIFA debería reclamar la jurisdicción de las asociaciones nacionales cuando éstas no reaccionaran ante ciertas violaciones. La FIFA señaló a Der Spiegel que es “completamente inverosímil” que una persona como Skouris, que fue presidente del Tribunal Europeo de Justicia durante 12 años, fuera presionada para actuar en contra de sus propios deseos.



El nuevo Código Ético entró en vigor el 10 de junio y en su versión inglesa no aparecía la palabra “corrupción”, algo que la FIFA afirma que no tiene influencia en la investigación de los casos. Formalmente, el comité de ética es un organismo completamente independiente y fue el que suspendió a Blatter.



“Siempre he dicho que este nuevo código ético es un trabajo de Infantino y aquí está la prueba”, indicó a Der Spiegel Hans-Joachim Eckert, ex director de la cámara de decisión de comité de ética. De acuerdo al jurista alemán, Infantino cometió “una clara violación del código de la FIFA y de sus estatutos”.



Eckert y el jefe de la cámara de investigación Cornel Borbely fueron reemplazados en mayo de 2017 por Skouris y María Claudia Rojas, una colombiana que no habla ni inglés ni francés a un nivel fluido. Borbely ya ha iniciado procedimientos legales contra Infantino sobre unas supuestas prácticas ilegales que el presidente de la FIFA rechaza. “Nos pararon los pies cuando iniciamos investigaciones independientes, también contra el señor Infantino”, asegura Eckert.



Sin referirse al caso directamente, la FIFA aseguró en su comunicado del viernes por la noche que “NINGUNO de los ‘informes’ publicados contiene algo que pueda constituir la violación de alguna ley, estatuto o reglamento”.



Infantino también arremetió contra antiguos altos cargos de la FIFA en el escrito: “Mientras implementamos las reformas de la FIFA, siempre tuve claro que me enfrentaría a una fuerte oposición, especialmente de aquellos que ya no pueden obtener beneficios de forma descarada del sistema del que formaban parte”.