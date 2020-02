Aucas fortalece su división femenina y apunta al Ascenso

LEA TAMBIÉN

Aucas abrió un nuevo capítulo en el fútbol femenino. Tras dar por concluido su acuerdo con el club Ñañas, el equipo oriental ahora tiene jugadoras que se forman y se entrenan en la Sub 16 y en la Primera categoría.

El debut en la Superliga Femenina no tuvo el éxito deseado y, al término del 2019, ocupó uno de los últimos lugares. Junto con Delfín de Manta descendió y en esta temporada jugará el Torneo de Ascenso donde buscará retornar a la serie que pretende profesionalizar al fútbol femenino.



El 15 de enero comenzó su trabajo de pretemporada bajo las órdenes del técnico Samy Ariza, quien tomó el equipo en octubre del año pasado. “Dirigimos 14 partidos de la Superliga con una plantilla de 24 jugadoras. Ahora contamos con 30”, dijo el entrenador.



Pero su objetivo, en este nuevo capítulo, es conformar las divisiones menores del club en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Reserva y la de Primera. “Ese es el ideal, pero comenzaremos con el Sub 16 y el de Primera, porque se realizan torneos nacionales”.



En esas dos semanas, además de trabajar en la pretemporada, ha invitado a chicas de colegios, universidades, barrios y parroquias para que formen parte de su equipo. “Hemos mirado a 180 jugadoras desde los 12 años de edad”.

Sue Vallejo es la golera del Sub 17 y seleccionada nacional. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Aucas suele entrenarse en algunos sitios de la ciudad. Lo hace en el sur de la ciudad, en Tumbaco y el parque La Carolina. Sus directivos aguardan la reunión que convoque la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para conocer la fecha de inicio del Torneo de Ascenso y su reglamento



Si la reglamentación lo permite, el DT Ariza espera contar con dos jugadoras foráneas, con quienes la dirigencia ya adelanta gestiones. Sin embargo, primero deberán disputar el torneo de AFNA y luego clasificarse los torneos zonales.



Otro asunto reglamentario que deberá establecer la FEF será la situación contractual del plantel. El año pasado, en la Superliga, los clubes debían presentar un mínimo de 15 jugadoras, quienes recibían un sueldo. El contrato era semiprofesional, pues era por horas.



El año pasado, los equipos del Torneo de Ascenso no tenían esa obligatoriedad. Por tanto Aucas, hasta hoy, tiene solo jugadoras amateurs, es decir, que no reciben salarios, y en algunas ocasiones solo se les ayuda para su movilización.

La dirigencia le ha dado todo el respaldo al cuerpo técnico para esta nueva etapa del fútbol femenino en Aucas, pero no se hizo público qué porcentaje de su presupuesto destinará a sus equipos en las participaciones de este año.



La semana pasada jugó dos partidos amistosos, en uno de ellos derrotó 7-5 a Cumbayá. Los goles fueron de Erika Delgado (3), Kathy Cagua(1), Karina Vásquez (1), Ashley Zambrano(1) y Erin Houser (1).



La mayoría de jugadoras tiene experiencia solo en los ámbitos colegial, universitario, barrial y parroquial. Solo seis del actual plantel jugaron el año pasado en la Superliga.



Por lo pronto, el equipo seguirá entrenándose y realizando partidos cada semana. “Nos hemos propuesto jugar dos cotejos por semana hasta febrero cuando comience el Torneo provincial de AFNA”.



Todos los equipos de Aucas femenino estarán en la presentación del equipo masculino el 9 de febrero en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.