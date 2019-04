La FEF oficializó los horarios para los partidos de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

Barcelona Sporting Club y Mineros abrirán los 16vos de final de la Copa Ecuador, según la planificación que publicó la Ecuafútbol. El torneo se retomará este 24 abril, luego de la etapa preliminar que se disputó a finales del 2018.

Este campeonato, organizado por la FEF, enfrentará a los 26 clubes de primera categoría, con los seis equipos de segunda y amateur, que se clasificaron en las lleves que se disputaron en el 2018.



Guaranda está de fiesta, porque recibirán a Barcelona Sporting Club. El estadio Federativo de esta ciudad contó con adecuaciones durante marzo pasado, para acoger a un equipo con el arrastre popular que manejan los toreros.



Pese a la promoción que realiza la FEF respecto de este torneo, hay clubes que por deudas no podrán actuar. Al momento, hay cuatro partidos suspendidos, por obligaciones incumplidas de los clubes.



Así quedó definida esta jornada de la Copa Ecuador:

Miércoles 24 de abril:



12:30

Mineros vs Barcelona Sporting Club

Estadio Federativo de Guaranda



15:00

América vs Liga de Portovejo

Estadio Guillermo Albornoz



17:45

Insutec vs. Delfín

Estadio Siete de Octubre



20:00

Aucas vs. Toreros

Estadio Gonzalo Pozo



Jueves 25 de abril



15:00* Suspendido

Atlético Porteño vs Macará

Estadio Monumental



18:00* Suspendido

Guayaquil City vs Clan Juvenil



Martes 30 de abril

15:00

Anaconda vs. El Nacional

Estadio Joya de los Sachas



18:00

Independiente del Valle vs. Orense

Estadio Rumiñahui



Miércoles 1 de mayo

17:15

Club Sport Emelec vs. Puerto Quito

Estadio George Capwell



19:30

Liga de Quito vs. La Gloria

Estadio Rodrigo Paz



Jueves 2 de mayo

16:00* Suspendido

Santa Rita vs. Fuerza Amarilla

Estadio 14 de Junio



19:30

Gualaceo vs Dep. Cuenca

Estadio Alejandro Serrano



Martes 7 de mayo

16:00

Independiente Juniors vs. Universidad Católica

Estadio Municipal de La Cocha



19:00

Olmedo vs. Alianza

Estadio Olímpico Riobamba



Miércoles 8 de mayo

(17:15)* Suspendido

Técnico Universitario vs. Liga de Loja

Estadio Bellavista



19:30

Manta vs. Mushuc Runa

Estadio Jocay