Aucas vs. Barcelona SC será el cotejo más atractivo de la fecha 17 de la segunda etapa del torneo

Aucas buscará mantenerse como uno de los opcionados para ganar la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, por lo que aspira a un triunfo ante el Barcelona Sporting Club, uno de sus rivales directos. Los orientales visitarán el estadio Monumental este 4 de noviembre.

Los orientales llegan a este partido tras una derrota ante el Club Sport Emelec, en condición de local, por la mínima diferencia. El conjunto quiteño tiene previsto viajar a Guayaquil la tarde del sábado 3 de noviembre.



Así quedó definida la fecha 17:



Viernes 2 de noviembre

19:15

Delfín SC vs. Deportivo Cuenca

Estadio Jocay

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: José Alvarado

Asistente 2: Dennys Guerrero



Sábado 3 de noviembre

16:00

Club Sport Emelec vs. Universidad Católica

Estadio George Capwell

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Edison Vásquez



18:30

Técnico Universitario vs. Macará

Estadio Bellavista

Árbitro: Diego Lara

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Guilber Gracia

Domingo 4 de noviembre

​14:30

El Nacional vs. Independiente del Valle

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Juan Cruz

Asistente 2: Fernando Zambrano



17:00

Barcelona Sporting Club vs. Sociedad Deportiva Aucas

Estadio Monumental

Árbitro: Juan Carlos Albarracín

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Aguiar



Lunes 5 de noviembre

20:00

Liga de Quito vs. Guayaquil City FC

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Luis García

Asistente 2: Darío Morán