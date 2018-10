Eduardo Favaro: 'No creo que siga, no nos fue bien esta temporada' 

LEA TAMBIÉN

En El Nacional hay inconformidad de parte del cuerpo técnico y la dirigencia. Este martes 2 de octubre circuló un rumor sobre un supuesto pedido que habría hecho la dirigencia criolla con respecto a la renuncia del DT Eduardo Favaro. El estratega uruguayo aseguró no estar dolido y recordó que tiene contrato hasta diciembre. Después de eso, su futuro es incierto.

"El rendimiento del equipo y los resultados no nos acompañaron, sobre todo cuando tuvimos a toda la plantilla a disposición. No son excusas, pero en casi todo el año no hemos podido tener la plantilla en su máximo nivel. Cuando vuelven de una lesión, no lo hace con el mismo ritmo", dijo Favaro recordando la cantidad de jugadores que tiene en enfermería por culpa de dolencias físicas.

Son cinco jugadores lesionados. Roberto Garcés, Alejandro Villalva, Edder Fuertes, Miguel Parrales y Cristian Cordero no podrán ser tomados en cuenta para el juego del sábado 6 de octubre ante Emelec.



Según Favaro, esto habría influido en los resultados adversos y en el sistema de juego. Si bien le dio continuidad a jóvenes de las canteras, no es suficiente.



"No estamos ni ellos, ni nosotros conformes. Responsables acá somos todos: jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. En algo hemos fallado, porque no hemos podido tener los resultados que podemos aspirar por el juego que hemos tenido en varios partidos. Tenemos que ser realistas de la plantilla que tenemos, del presupuesto que manejamos, de las deudas que se pagaron y se siguen pagando. Hay que seguir este camino. El proyecto institucional debe ser de las instituciones y no de las personas que estamos a cargo", dijo Favaro.



El uruguayo aseguró no estar dolido con los comentarios. Dijo que en el fútbol no hay ayer y que siente el respaldo más importante: el de sus jugadores.



Además recordó una vez más que tiene contrato hasta finales del año y aseguró que si le proponen continuar en las mismas condiciones, no se quedará en el club.



"Yo tengo contrato hasta fin de año y hasta fin de año estaremos acá con mucho entusiasmo y compromiso mío y de los jugadores (...) No creo que siga. Tenemos que ser autocríticos y saber que no nos fue bien esta temporada”, sentenció Favaro.