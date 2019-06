¿Replegarse? El dilema de Ecuador tras el mal debut en Brasil-2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras la paliza 4-0 sufrida por Ecuador en el debut en la Copa América de Brasil-2019 ante Uruguay, el seleccionador Hernán Darío Gómez tiene un dilema: ¿Mantiene su idea inicial para la cita continental o pone en marcha un repliegue en un plan conservador?

'El Bolillo' tiene poco tiempo para responder, porque el jueves 20 de junio del 2019 Ecuador deberá enfrentar a Chile.



Su equipo se encontró en el estreno en el Grupo C, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con el Uruguay de Luis Suárez, Edinson Cavani, el joven Rodrigo Bentancur y Diego Godín, entre otras figuras; y ahora se cruzará con otro rival al que tampoco le faltan estrellas con jugadores como Arturo Vidal, Eduardo Vargas o Alexis Sánchez.



“No sé si salir tan abierto”, confesó el entrenador colombiano en rueda de prensa luego del partido del domingo, decidido por goles de Nicolás Lodeiro (6), Edinson Cavani (33), Luis Suárez (44) y el central Arturo Mina en su propio arco (77).



Gómez había prometido fidelidad a la pelota y que sus futbolistas jugarían de tú a tú. “No es un irrespeto lo que voy a decir: he enfrentado a jugadores en otras épocas como Ronaldo, Ronaldinho (...) me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi (...) y siempre me he preocupado que mi equipo marque el balón más que marcar las capacidades de los contrarios”, apuntó la noche anterior al encuentro.



La formación que presentó era cónsona con esa promesa.



Ángel Mena, con la camiseta 10, entraba al once inicial para apoyar en la ofensiva a las espaldas de Enner Valencia, con Antonio Valencia y Ayrton Preciado por los costados.



Pero todo salió mal. Muy mal.

'Bolillo' viéndote cómo cuestionas su permanencia al frente de la Tri



Minuto 65: 🇺🇾3-0🇪🇨 » https://t.co/TOthW534x6 pic.twitter.com/odDmJUFaQm — El Comercio (@elcomerciocom) 16 de junio de 2019

Confianza

A pesar del desastroso debut, marcado además por la expulsión de José Quintero, Gómez piensa que hay material para mejorar.



“Tampoco somos lo que fuimos hoy (...) Tan malos no somos”, declaró el colombiano con su habitual franqueza.



No hay excusas: Gómez reconoció que Uruguay superó a Ecuador “por todas partes” ; sin embargo, espera que la caótica presentación sea simplemente “un mal partido”.



La decisión que dejó a los ecuatorianos con diez hombres en cancha se produjo vía VAR. El árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó con tarjeta roja a Quintero después de que el lateral derecho golpeara en la cara a Lodeiro con el brazo extendido, en el aire, en la pugna por un balón.



Gómez se quejó por la aplicación de videoarbitraje, considerando que “perjudicó” al débil.



No obstante, con el uso del VAR, también fue anulado un gol de Nahitán Nández por fuera de juego de Cavani.



Aprendizaje



“Ahora sí hay que demostrar de qué estamos hechos”, lanzó Gómez a manera de reto para sus jugadores.



Hay futbolistas que esperan oportunidades. Robert Arboleda, Cristian Ramírez, Renato y Romario Ibarra, o Carlos Garcés son piezas que le pueden servir al técnico para sacudir la alineación.



De todos modos, en medio de una profunda reestructuración del plantel, el colombiano ha dicho que la gran meta en la Copa América era volver a “aprender” a competir con vistas a la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar-2022.



Aquella frase, pronunciada en la preparación para la Copa América, trajo fuertes críticas; pero Gómez, si de ciclos mundialistas se trata, sabe de lo que habla.



Fue él quien llevó a Ecuador a su primera Copa del Mundo, Corea del Sur y Japón-2002, en una primera etapa como seleccionador tricolor.



Comandó igualmente a Colombia en Francia-1998 y, con todas las apuestas en contra, puso a Panamá en Rusia-2018.