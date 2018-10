La fecha 16 enfrenta a los 8 candidatos que pelean la punta en la segunda etapa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco puntos de diferencia separan al puntero de la segunda etapa con el equipo que ocupa el octavo puesto en la tabla de posiciones.

Liga, con 25 unidades, se enfrentará este domingo 28 de octubre del 2018 a Independiente, que tiene 20, todavía con un partido pendiente.

Así, la fecha 16 de la segunda etapa del campeonato nacional tendrá una particularidad: habrá cuatro juegos directos entre los ocho candidatos a pelear por el primer lugar.



Pablo Repetto, DT de la ‘U’, e Ismael Rescalvo, de los rayados, hicieron un estudio previo muy minucioso para el enfrentamiento de mañana entre sus dos plantillas. El juego será a las 15:00 en el estadio Olímpico Atahualpa.

El DT de los rayados fue claro en su análisis. “Si ganamos el partido, encararíamos la semana con la ilusión de acercarnos más a los líderes. Es un rival directo (Liga). Estamos cerca de ellos, con un partido menos y si vencemos será importante. Pero aún quedan muchos puntos por delante”.



El lateral Marcos Cangá se recuperó de su fisura en el pie y podrá ser titular en el compromiso. Su regreso es tomado como una buena noticia en el equipo de Sangolquí, que tiene 20 puntos en la tabla.



Repetto y su cuerpo técnico en Liga también estudiaron bien a su rival. El DT elogió el desempeño futbolístico del cuadro de Sangolquí. “Para mí, no tuvieron suerte en la primera fase del certamen. Se armó un equipo para que peleen por el torneo, tienen jugadores en la Selección y combinan experiencia y juventud”, razonó el entrenador de la ‘U’.

​



A la jornada, que comenzó anoche, tres equipos llegaron con 25 puntos en la cima de las ubicaciones. El equipo de Liga es el líder gracias al artículo 130 del reglamento del Comité Ejecutivo de la FEF. El inciso C determina que los goles marcados de visitante determinan la ubicación tras considerar la igualdad de puntos y gol diferencia.



Repetto contó que el deseo del grupo es lograr el título de forma directa sin la necesidad de jugar las finales en diciembre. “En caso de no lograrlo nos queda pelear el título en las finales”, dijo el técnico.



Otro duelo entre aspirantes a la final enfrenta a Macará con Barcelona. Durante la semana, el cuerpo técnico del cuadro celeste, liderado por Paúl Vélez, preparó el partido y además hizo un análisis de sus opciones considerando los partidos que le quedan.



El técnico lojano resumió su análisis en una frase: “en el caso de que no ganemos a Barcelona, nos bajamos de la pelea por el primer lugar de la etapa y veríamos muy distantes las posibilidades”.

Esa misma reflexión la hicieron los futbolistas ambateños en los últimos entrenamientos de la semana en su complejo.



Otro de los clubes que entró en pelea con un presupuesto limitado y con una plantilla sin figuras es Aucas.



Los orientales que cambiaron de entrenador se ilusionan con los cálculos del argentino Darío Tempesta.



El DT dijo que ganando los cuatro partidos de local en el estadio Gonzalo Pozo (en el sur) y arrancando un par de puntos como visitante, el equipo puede pelear. “Si nos hacemos fuertes y sacamos unos puntos de visitante, nos ponemos expectantes por ganar la etapa”, dijo el DT.

El entrenador Santiago Escobar es más mesurado en su lectura. El estratega colombiano de la Universidad Católica cree que todavía no se podrá aclarar el panorama porque está apretado el puntaje de todos los equipos.



“Un triunfo nuestro (ante Delfín), una victoria de Independiente y una serie de empates puede apretar más las posiciones. La fecha puede marcar una tendencia”, concluyó el ‘Sachi’ Escobar.



Los candidatos tienen la idea de ir partido a partido. Fabián Bustos, el DT del Delfín, aclaró que aunque parecería tener un calendario favorable no es tan real porque equipos como Técnico y Deportivo Cuenca son rivales con buen funcionamiento. Los cuatro equipos de los últimos lugares serán los jueces.