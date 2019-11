Miguel Ángel Ramirez: ‘No somos de salir a esperar a nadie; saldremos a buscarlos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Miguel Ángel Ramírez. Nació el 23 de octubre de 1984 en las Palmas, España. Tiene 35 años. Pasó por Las Palmas, Deportivo Alavés y la Academía Aspire de Catar.

El entrenador español de Independiente del Valle, habló en conferencia sobre la final a partido único de la Copa Sudamericana.

¿Cuánto influirá jugar con estadio lleno apoyando a Colón?

El último partido que jugamos de visitante no lo hicimos mal en Brasil. Hemos demostrado que no jugamos mal afuera. Creo que los muchachos no están pendientes de esas cosas externas al juego. Hay que estar lo más centrados posible y eso (estadio lleno) no cambia mucho. Seguimos una rutina normal.



¿Llegó a ser el técnico de manera inesperada del equipo de Primera?

No quería tampoco. No lo buscaba. Me gusta mucho la formación. Si medimos los tiempos, paso más con los chicos de formativas que con Primera. Siempre les digo a los muchachos que la confianza no se da o se quita, se construye. Seguramente hice algo para construir confianza. Ha sido una relación con el club para construir todo esto.



¿Cómo ha sido ese reto en su camino como DT?

Lo dije en su momento, me voy enfocando en los pequeños detalles. Roberto Olabe me decía que el fútbol me iba a ir presentando nuevos retos. Y no se equivocó. No sé si es el partido más importante de mi carrera. Muchos técnicos trabajan toda una vida y nunca se les da posibilidad de tener algo así. Me siento afortunado y lo valoro mucho.

¿IDV será protagonista con la pelota o saldrá a contragolpear?

Lo dije en el Corinthians Arena: ¡nosotros no esperamos a nadie! No somos de eso. Somos de ir a buscar y tener la iniciativa, tanto en el ataque como en defensa. Eso no quiere decir que no haya fases del juego que no tengamos la posesión. También defensivamente podemos ser protagonistas.



¿Colón juega parecido?

No son parecidos a nosotros. Tenemos patrones (de juego) bien diferentes. Ellos tienen jugadores con más veteranía y recorrido por el fútbol europeo. Vamos a tratar de ser protagonistas.