Entrevista a José F. Cevallos: ‘Barcelona SC es una marca política dentro del país’

José Francisco Cevallos nació el 17 de abril de 1971, en Ancón, Santa Elena. Experiencia: Jugó en Barcelona Sporting Club, Once Caldas, Deportivo Azogues y Liga de Quito. Es presidente de Barcelona SC desde el 2015. Fue Ministro del Deporte y Gobernador del Guayas.

¿Por qué se guarda en secreto el monto de la deuda global de Barcelona SC?

En marzo, en la asamblea ordinaria, se expuso a detalle, acreedor por acreedor, cuenta por cuenta. Por primera vez en la historia Barcelona SC presentó un estado financiero auditado por una empresa externa en una asamblea. Esa empresa no la escogimos nosotros sino los socios, no hay conflicto de intereses ni nada por el estilo.



En la última asamblea se le consultó siete veces y no contestó. ¿Por qué?

En septiembre hubo preguntas sobre la deuda, en la asamblea extraordinaria, pero ya se habían entregado los valores. En marzo se reflejó por auditoría, que las deudas de Barcelona SC eran de USD 35 millones, solo pasaron cinco meses. ¿Qué provoca tanto alboroto?



¿Los USD 40 millones de deuda que denuncian los socios es falsa?

Pregúntele a ellos. Yo he dejado pasar, pero sí me apena que en algunos medios cualquier persona tira una cifra y se lo transcribe. Parece que es un tema que pasa de lo deportivo a lo político.



Si no son USD 40 millones, ¿a cuánto asciende la deuda hasta octubre?

La deuda la vamos a dar en la próxima asamblea, en marzo. Decir un valor ahora es irresponsable. Esperemos terminar el año, los balances. Se arma un alboroto pese a que se expuso un estado financiero auditado.

Si está todo auditado, ¿por qué no se dio la información en septiembre?

Se la dimos a los socios en marzo. Hemos sido muy transparentes y muy abiertos en decir las cosas. Se les da la información previo a la asamblea para que revisen antes y lleguen con todos los números. Los que se jactan de tener información de adentro, que certifiquen qué cambió de marzo a septiembre para que haya USD 40 millones.



¿Cómo se desglosan esos USD 35 millones?

Las principales deudas son con la FIFA. Hemos pagado muchos juicios, los últimos que recuerdo fueron entre mayo y junio. En 45 días pagamos cinco juicios: Unión de Santa Fe, Brahian Alemán, Andrés Franzoia, Godoy Cruz y Gustavo Costas. Fue cerca de USD 3,5 millones.



¿Se endeudaron más para conseguir ese dinero?

En esos apuros uno va a un banco, pero Barcelona SC no es sujeto de crédito por todos los juicios que tiene. No tenemos ni siquiera las escrituras del estadio, Barcelona SC no tiene bienes ni patrimonio fuera de sus jugadores, que aumentó cuando llegamos. Buscamos canjes publicitarios y cruces de cuentas.



En la auditoría del 2015, que realizó Execón se hablaba de USD 29 millones, pero usted dice que ya son USD 35 millones. ¿Se volvieron a endeudar?

Se intenta posesionar la tesis de que hemos sobreendeudado al club desde que asumimos, respeto, pero nuestro trabajo denota nuestra eficiencia. A esa cifra que usted menciona se le deben sumar las contingencias, que están explícitas en el informe.

Según versiones oficiales ustedes pagaron USD 22,5 millones, ¿por qué la deuda se mantiene alta?

Propusimos en campaña pagar USD 3 millones al año, pero hemos pagado casi tres veces más. Hemos tenido que invertir, porque este es un club grande y hemos tenido réditos como el campeonato del 2016 y la semifinal de la Copa Libertadores. Hay que destacar que no hemos firmado ningún contrato de auspicio posterior al término de mi gestión, tampoco se han recibidos recursos anticipados de años venideros.



A inicios de 2018 surgió una polémica por el pago de comisiones de agencias a la empresa Produc TV. ¿Se sigue haciendo?

El tema comercial es abierto, si alguien nos trae una publicidad se paga lo legalmente permitido, ni más ni menos. Hay que sopesar, nos traen una publicidad de un millón pero pagando comisión ¿aceptas o no?



¿Además de Produc TV hay otros casos en el club?

Sí, en algunos casos hemos pagado comisión de agencias. A menor o mayor escala siempre hay comisiones que se pagan de manera legal a estas empresas, encaminadas a conseguir recursos por contratos publicitarios, lo normal del cobro es el 15% o 17%.



Barcelona SC es el club que más dinero genera, pero también el que más gasta. ¿A qué se deben los USD 91 millones de egresos en los últimos cuatro años?

Tenemos una estructura administrativa y financiera, detrás de los 30 jugadores hay gente que sostiene. Es diferente el manejo de un club a una empresa normal. No es fácil manejar presupuestos anuales de USD 20 millones, se necesita una estructura administrativa y financiera, que antes Barcelona SC no tenía.

¿Podrán salir de la deuda?

Intentan suponer que Barcelona SC está quebrado y no es así. El club tiene ingresos a diferencia de otros equipos, con mucha pena vimos lo de Deportivo Quito que a lo mejor tenía las mismas deudas que nosotros pero no los ingresos, ahí sí hubo un desbalance.



Se critica su incursión en la política. ¿Cuándo oficializará su candidatura a la Prefectura del Guayas?

Cuando termine el campeonato. Estoy totalmente consciente de que Barcelona SC es una marca política dentro del país, lo asumo con valentía. No se acuerdan que Isidro Romero, Heinz Moeller, Luis Noboa, Eduardo Maruri, usaron al club como plataforma. La diferencia conmigo, sin ser arrogante, es que yo primero labré mi nombre con el deporte y con cargos públicos. Yo estoy arriesgando mucho por la institución, porque si no le va bien, el hincha acérrimo no va a votar por mí.