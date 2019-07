Ismael Rescalvo: ‘Lo más importante es ser campeones de la Liga’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Ismael Rescalvo, entrenador del Club Sport Emelec. Rescalvo nació en Valencia, España, el 2 de marzo de 1982. Tiene 37 años y empezó su carrera en el Torre Levante, en el 2012 y tras cinco años pasó al Envigado, de Colombia. En el 2016 lo fichó el DIM, donde estuvo hasta mediados del 2018, cuando lo contrató Independiente del Valle. En marzo del 2019 llegó al conjunto eléctrico.

Emelec no tuvo seleccionados en la Copa América ni en el Mundial Sub 20. ¿Le preocupa?

Evidentemente es una nota negativa, que Emelec no aporte con jugadores a selección habla de un déficit importante. Debemos potenciar la formación y apostar por los jóvenes, pero es un proceso que estamos apoyando.



¿Cuánto está involucrado en las formativas del club?

Uno de los motivos por los cuales hicimos la reducción de plantilla fue por eso. Consideramos que hay buenos jugadores en las menores, pero con una nómina de 30 futbolistas es difícil dar espacio para promoverlos a Primera.



¿Es distinto promover jugadores en Emelec que en Independiente del Valle?

Si tienes jugadores en las selecciones menores puedes apostar por ellos, ya sea en Emelec, Independiente o cualquier club. Stiven Plaza, Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, eran jugadores de la Sub 18 que hicimos debutar. Si tuviéramos futbolistas de ese nivel no tengo dudas que estarían jugando en Emelec.



Este equipo tuvo problemas con sus anteriores entrenadores. ¿Cómo manejar los egos dentro del camerino?

En DIM pude dirigir a Juan Fernando Quinteros, Didier Moreno, mundialistas… lo más importante es la gestión, es difícil tener la capacidad de que todos estén conectados, agradecidos y contentos. Cada DT tiene una manera de gestionar, a nosotros nos ha ido bien. Nuestras formas quedan a la interna, pero siempre hay que tener la capacidad de manejar a futbolistas referentes y jóvenes.

¿Cómo aprovecharon su estancia en Colombia y la pretemporada?

En las pretemporadas se buscan muchos objetivos, pero el nuestro es ganar el primer partido de la liga y nos enfocamos en ese aspecto. El fútbol es universal y la diferencia de las pretemporadas radica en los jugadores, nosotros buscamos trabajar con tranquilidad en la construcción del equipo.



¿Era necesario reducir la plantilla para conseguir esa construcción?

Cuando tienes una plantilla amplia, de 32 jugadores, limita a futbolistas que no van a tener oportunidad de jugar, decidimos reducir por eso para que todos estén más comprometidos, cerca de jugar, que se sientan importantes. Genera compromiso.



Pese a eso se concretó la llegada de refuerzos. ¿Cómo caló eso en la plantilla?

En el caso de Aníbal Leguizamón, nos ayuda. Tener cuatro centrales peleando un puesto es lo mejor. Esto genera una competitividad sana en cada entrenamiento y seguramente hará que los jugadores eleven su nivel, es lo que buscamos, y que el fin de semana brinden un rendimiento que les permita seguir jugando.



Entrenadores anteriores contaron que la directiva es la que busca a los refuerzos. ¿Qué tanta participación tuvo usted en este caso?

En el caso de Leguizamón es un jugador que pedimos, que coincide con el perfil que sugirió la directiva. Los otros refuerzos también, al final el club y el cuerpo técnico tienen su opinión y allí es donde hay que tener un punto de encuentro. El DT no ficha 100% a un jugador y la directiva tampoco, debe ser una comunión.

Se critica que no se refuerce la primera línea de volantes. ¿Qué planean en ese sector de la cancha?

Ahí tenemos a Pedro Quiñónez, Wilmer Godoy, Dixon Arroyo y Nicolás Queiroz. A ellos se suma Fernando Luna como mediocentro, luego del análisis que hicimos contamos con esos cinco jugadores para ese puesto. Luna jugó mucho tiempo como 10, conoce el puesto, pero creemos que nos puede dar una mano arrancando desde atrás.



¿También planifica cambios para Bryan Cabezas?

Pese a su juventud ha tenido la oportunidad de jugar en Europa, tiene un potencial enorme. Vamos a intentar darle las herramientas para mejorar su juego y pueda hacerse más fuerte. Lo mismo ocurre con Joao Rojas, tienen un futuro grande, la idea es que tengan regularidad en el tiempo y les permitan conseguir cosas importantes en su vida.



Esas características también las tenía Billy Arce. ¿Cuál fue la diferencia que determinó su salida?

La verdad no es mucha la diferencia, es un joven con talento pero no encajaba en lo que buscábamos para este semestre. Fue una decisión que se tomó al final, elegimos contar con otros jugadores que creemos se adaptan mejor a nuestra forma de jugar.



Este mes regresó la LigaPro y define su continuidad en la Copa Libertadores. ¿Cuál es la prioridad?

Nuestra prioridad es trabajar todo. Es importante la Copa Libertadores, la Copa Ecuador, el campeonato nacional; aunque le damos prioridad a la Liga, que al final es lo más importante. Si en la liga no estás bien, no vas a clasificarte entre los ocho y no estaremos en la Libertadores 2020, que ha sido costumbre de este club anualmente.



¿Se acostumbraron a las exigencias de la afición?

Estamos contentos con eso, la exigencia nos ayuda a enfocarnos en nuestros objetivos. En el campeonato local nos planteamos clasificarnos a los cuartos de final y a partir de ahí buscar ser campeones. En Copa respetamos mucho a Flamengo, pero con nuestras armas somos capaces de eliminar a cualquier equipo.