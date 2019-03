Emelec buscará una victoria ante Huracán en el Grupo B (Previa)

LEA TAMBIÉN

El Club Sport Emelec buscará una victoria ante Huracán este jueves 14 de marzo de 2019, desde las 02:00 GMT (21:00 hora de Ecuador) en el estadio George Capwell, en el cotejo de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Este cotejo, por coincidir que se juega en jueves, se lo observará únicamente por Facebook Watch, la nueva aplicación de la red social para mirar los partidos del torneo continental.



El conjunto eléctrico al igual que Huracán, precisan de una victoria en el Grupo B para acercarse a una hipotética clasificación a los octavos de final de la Libertadores, debido a que Emelec tiene un punto en este grupo y la escuadra argentina aún no ha sumado puntos en el torneo. El grupo lo completan Cruzeiro (3 puntos) y Deportivo Lara (1 punto).



Un empate entre Emelec y Huracán complicaría sobremanera su permanencia en la edición 2019 de la Copa Libertadores. A eso se suma que los clubes no están atravesando su mejor momento en sus respectivos torneos. El conjunto dirigido por Mariano Soso apenas es décimo en la LigaPro, torneo que acoge a 16 equipos. Los ‘eléctricos’ suman 7 puntos en cinco fechas jugadas y están a cuatro unidades de los líderes Macará y Deportivo Cuenca.



Las críticas de la afición azul apuntan contra el técnico del equipo, el argentino Mariano Soso, que no encuentra el equipo ideal dentro de una gran plantilla, mientras los comentaristas también señalan al técnico y a los jugadores por el discreto nivel futbolístico hasta el momento.



Soso dirige a Emelec desde junio del año pasado y, si bien ganó la segunda etapa de 2018, perdió la final ante Liga de Quito, con un empate en condición de local y una derrota en el estadio del cuadro quiteño.



El técnico argentino solicitó ocho refuerzos con los que esperaba mejorar el

nivel de juego de Emelec, pero sigue con las mismas carencias y desorden en ambos torneos.



El equipo acostumbrado a contribuir con varios jugadores para la selección absoluta, en la reciente convocatoria recibió solo la llamada del defensa Juan Carlos Paredes, aunque está con poco protagonismo en su club.



En la primera fecha de la Libertadores Emelec sacó un pálido empate sin goles ante Deportivo Lara, en un partido en el que tuvo solo una ocasión de gol mediante un lanzamiento penal que desperdició Brian Angulo.



Mientras tanto, Huracán se ubica noveno en la Superliga argentina, con 32 puntos en 22 partidos disputados, a 20 del líder, Racing. Además, perdió en condición de local por 0-1 ante Cruzeiro, por lo que su técnico Antonio Mahamed y sus dirigidos se han prometido salir conseguir el triunfo.



En la Superliga Argentina, Huracán perdió de local el reciente domingo por 1-3 ante San Martín de Tucumán, que gracias a ese triunfo salió de los últimos puestos al acumular 21 puntos, cuatro más que el colista, San Lorenzo.



El partido será dirigido por el árbitro de nacionalidad paraguaya Eber Aquino y estará asistido por sus compatriotas Rodrigo Aquino y Carlos Cáceres.





Posible Alineación del Club Sport Emelec: Esteban Dreer en el arco; Romario Caicedo, Marlon Mejía, Leandro Vega y Ronaldo Jhonson en la defensa; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Brian Cabezas y Fernando Guerrero en el medio campo; Gabriel Cortes y Brian Angulo en la delantera. DT: Mariano Soso.

Posible Alineación del Huracán: Antony Silva en el arco; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli y Omar Alderete en la defensa; Israel Damonte, Iván Rossi, Carlos Auzqui y Andrés Roa en el medio campo; Lucas Barrios y Lucas Gamba en la delantera. DT: Antonio Mohamed.