Un criticado Emelec recibe a Cruzeiro por el Grupo B de la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Daniel Angulo pateó tres balones antes del inicio de la última práctica del Club Sport Emelec, el martes 2 de abril de 2019. Él suele entrar en contacto con la pelota desde que pisa la cancha, así entra en confianza y queda listo para los trabajos que dispone el entrenador Mariano Soso.

Angulo confiesa que los tres últimos meses sirvieron para adaptarse al club, a sus compañeros y a la idea del entrenador. Reconoce que este período resultó más complejo de lo que esperaba, pues, al igual que él, otros siete jugadores se sumaron a la plantilla.



“El equipo se ha ido adaptando, he tenido oportunidades de jugar. Día a día trabajamos para que el entrenador nos tome en cuenta”, dijo el delantero. Él es una de las variantes que maneja el DT argentino, respecto al partido de esta noche (19:30), ante Cruzeiro, por la Copa Libertadores.



Emelec llega a este partido como segundo en el Grupo B, con dos puntos, producto de sus empates ante Deportivo Lara y Huracán. En esos juegos el equipo mostró un bajo desempeño ofensivo.



Hasta el momento los porteños no han marcado goles y solo hicieron dos remates a las porterías rivales, en 180 minutos, según las estadísticas de la Conmebol. Esas cifras se complementan con el torneo local, donde promedian cinco remates al arco por partido, según los datos de la LigaPro.

El plantel de #Emelec entrenó en el Parque Samanes y está listo para enfrentar mañana a Cruzeiro en su partido por #ConmebolLibertadores ⚡🔵 pic.twitter.com/hlGERX3ZXD — Club Sport Emelec (@CSEmelec) 2 de abril de 2019



Angulo argumenta que eso se debe al proceso de adaptación, a la “búsqueda” del cuerpo técnico por armar a un equipo competitivo. “Hay varios jugadores y el entrenador los adapta dependiendo de los partidos”, dijo.



La generación de juego ofensivo es otro de los problemas de Emelec, que en dos partidos solo cumplió con siete pases al área rival. Soso probó a tres futbolistas como ‘enganche’, mientras que otros seis alternaron como extremos.



El martes 2 de abril los eléctricos realizaron su última práctica, en el complejo del parque Samanes. El entrenador Soso ordenó trabajos de definición con sus volantes ofensivos y delanteros, para corregir el déficit de goles que mantienen en la copa.



“Los escuché a ustedes (periodistas) decir que este partido es de vida o muerte, no es así. Es un juego importante, queremos sacar los tres puntos, pero nos quedan otras tres pruebas para definir si seguimos o no en la competencia”, dijo Angulo.

Hasta el momento el exdelantero de El Nacional e Independiente del Valle no ha marcado con la camiseta eléctrica; cuenta que no le preocupa y que con trabajo mejorará su rendimiento.



Coincidentemente, el delantero Brayan Angulo también atraviesa por una mala racha. Este año solo lleva un tanto en el campeonato local, que contrasta con los 29 que hizo la temporada pasada.



Emelec conformó su equipo con el objetivo de pelear puestos estelares en la Libertadores. Sin embargo, la irregularidad de su juego genera molestias entre sus hinchas. En el último partido de este torneo, ante Huracán, los jugadores salieron de la cancha con abucheos e insultos.



Pedro Quiñónez, uno de los capitanes, reconoció el mal momento del equipo. “No se han dado los resultados como quisiéramos. No es que el equipo esté roto, somos conscientes de que estamos en deuda con la hinchada”, dijo el mediocampista.