Francisco Egas justifica la decisión de Jordi Cruyff de visitar a su familia

En medio de la crisis por el avance del covid-19, el entrenador Jordi Cruyff abandonó el país, el viernes pasado, para estar con su familia en España. En la víspera, el directivo de la Ecuafútbol, Carlos Galarza, dijo que el neerlandés viajó sin la autorización de los directivos.

Francisco Egas, el titular de la Federación, confirmó que en el organismo había vocales que estuvieron en contra de la medida. Él sin embargo entendió la situación familiar de Cruyff. “Su madre es una persona adulta mayor y viuda. Él tiene a sus hijos allá con su ex pareja y no puede traerlos. Era una situación difícil”, contó en La Red, en la mañana del 17 de marzo del 2020.



Según Egas, algunos miembros del directorio se opusieron al viaje diciendo que el cuerpo técnico debía seguir conociendo a los jugadores ecuatorianos. Al respecto, el dirigente aseguró que durante todo febrero, Cruyff mantuvo largas reuniones con jugadores fuera del país. En esos encuentros, el técnico levantó información respecto a las cosas que funcionaron y las que no funcionaron en la Selección en el pasado. “Hay prensa que critica a Cruyff porque no da la información de esos encuentros con los jugadores. Pero se ha hecho un muy buen trabajo”.



Egas dijo que aún no se conoce cuándo comenzarán las eliminatorias. Estaba prevista para los próximos días una reunión de los presidentes de la Conmebol, pero la cita quedó aplazada por el avance de la pandemia del coronavirus.