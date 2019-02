Edgardo Bauza no descarta ser manager de Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

“Cuando se termine todo en Rosario Central me voy a Quito y, no sé, seré el manager de Liga”. Fueron las palabras del entrenador argentino Edgardo Bauza, campeón de la Copa Libertadores con los azucenas en el 2008.

El ‘Patón’, conductor del Rosario Central de Argentina, dio estas declaraciones al Diario La Nación de Argentina. “A estas alturas de mi vida, si me cuestionan en Rosario, saludo y me voy a Quito”, indicó el entrenador de 61 años.



El DT reveló que se encuentra solo en Argentina, puesto que su esposa y su hijo, quienes son ecuatorianos, se encuentran en la capital ecuatoriana. Se agotaron de acompañarlo en su carrera por Medio Oriente.

#RosarioCentral | Entrevista con Bauza: "En la Selección hicimos todo lo que había que hacer. Si perdés, te tenés que ir. Si nos hubiésemos quedado, las cosas habrían mejorado: la relación con los jugadores se había potenciado y tenía confianza" ⚽🇦🇷 https://t.co/G5TgWkOQwL pic.twitter.com/uRfv2rH0Ph — LA NACION Deportes (@DeportesLN) February 6, 2019



“En Quito tengo mi casa, frente a un valle, tengo todo armado, mi señora vive allá, familia y amigos. Ellos se quedaron, los extraño, no es fácil. Acá, todos los días es palo y palo, entonces me mantengo ocupado. Tengo ganas, sigo con el fuego sagrado y más porque estoy en Central. Y por lo que se viene, que son tres meses muy activos. Hoy hablaba con mi señora, le decía que estaba motivado por todo lo que nos jugamos. Porque la verdad, entre nosotros, sin esta motivación, me voy a la mierda hoy”, expresó el exentrenador de la selección argentina.



El entrenador indicó que la Copa Libertadores es su “novia”. Indicó que tiene un vínculo especial con el torneo que ganó con los albos y San Lorenzo. También con los penales.