El fútbol ecuatoriano agradece y despide a Diego Armando Maradona

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) despidió este miércoles 25 de noviembre del 2020 a Diego Maradona calificándolo de "genio único e irrepetible" y quedándose "con lo mejor" por las "alegrías" que ha dado a este deporte.

"Un genio único e irrepetible del fútbol mundial se ha ido. Nos quedamos con lo mejor de su talento y carisma. Gracias por tantas alegrías. ¡Hasta siempre Diego Armando Maradona!", dijo la federación en un mensaje por redes sociales.

¡Hasta siempre Diego Armando #Maradona!

Las reacciones al deceso del astro argentino han sido múltiples dentro y fuera del ámbito futbolístico, con múltiples mensajes por redes sociales desde la calle y círculos deportivos.



Uno de ellos fue el Independiente del Valle, que citaba como despedida una frase del propio exjugador.



"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra", decía el actual campeón de Copa Sudamericana como homenaje. Y con icono que recuerda su número en la camiseta, le daba las gracias a "10".



"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra". Gracias 🔟 #Maradona

Barcelona SC también despidió a la leyenda de fútbol mundial. Lo hizo a través de sus redes sociales con un mensaje y una imagen que recordó la vez que Maradona jugó en el Modelo Alberto Spencer. El cotejo fue ante el Boca Juniors de 1981, que tenía al astro como su principal figura.





Presente en nuestra historia y nuestro corazón #AmarilloDeVerdad. Gracias por todo el fútbol que nos regalaste. Descansa en paz Diego. #Maradona

Emelec también recordó la vez que Maradona los enfrentó. Fue en un partido amistoso. El argentino defendía los colores del Newell's Old Boys. Antes del cotejo recibió un reconocimiento de parte de la dirigencia eléctrica.

Se ha ido el genio del balón, que derrochó su magia única e irrepetible ✨ en las canchas del planeta. ¡Gracias por todo, Diego! Descansa en paz 🙏🏻⚽ #AD10S #DelBombilloSoy #AzulEsElColor 🔵⚡️

Liga de Quito también se unió a los mensajes luctuosos en las redes sociales. "Liga Deportiva Universitaria lamenta el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ícono del fútbol sudamericano y mundial. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y seguidores"