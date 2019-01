‘Ecuador y Venezuela somos hermanos’, señaló el futbolista Enzon Rodríguez

LEA TAMBIÉN

El venezolano Enzon Rodríguez, jugador de Sociedad Deportiva Aucas, lamentó lo sucedido en Ibarra con sus compatriotas y afirmó que los “buenos son más”. El mediocampista oriental juega en el país hace tres años y nunca tuvo un problema de xenofobia.

“Lamento lo que ha sucedido con los venezolanos en los últimos días. Los dos países somos hermanos y compartimos las mismas costumbres y hasta los colores en la bandera. He visto ecuatorianos muy buenos y paisanos que son trabajadores. Espero que caiga todo el peso de la ley a los que cometieron ese terrible crimen”, dijo Rodríguez.



El mediocampista espera que la situación de su país mejore a futuro. Además lamenta que la imagen de los venezolanos se vea afectada por culpa de algunos delincuentes.



“Yo no he sido víctima de discriminación. Mi situación es distinta. Yo llegué al país por trabajo. No me tocó sufrir como la mayoría de venezolanos que llegaron caminando. Solo espero que todo vuelva a la tranquilidad”, dice Enzon.



Ya en lo futbolístico, Rodríguez siente que el grupo se está adaptando a los pedidos del DT. Por ahora está conociendo a sus compañeros en ataque y afirma que este año la plantilla tiene más recursos en ofensiva. “Eso hace que haya más variantes. La temporada pasada sólo estaba Edson Montaño y no había más referentes. Ahora lo tenemos a él y a los nuevos cómo Juan Manuel Tévez y a Maximiliano Rodríguez”, dijo.