Ecuador termina su penúltimo microciclo antes de los Panamericanos

La Selección panamericana de fútbol de Ecuador termina hoy, 17 de julio del 2019, su penúltimo microciclo de trabajo, antes de la participación en los Juegos de Lima. Los futbolistas realizarán un trabajo en la Casa de la Selección y posteriormente volverán a la disciplina de sus equipos.

Ayer, la plantilla estuvo en Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde recibieron un homenaje de las autoridades locales. La base de este equipo está conformada por los futbolistas Sub 20 que este año lograron el torneo Sudamericano de Chile y el tercer lugar del Mundial de Polonia y por ello los futbolistas recibieron un agasajo. Luego, estaba previsto un partido amistoso ante el combinado local de Águilas.



El último microciclo de la Selección se realizará desde el 21 hasta el 24 de julio. Este último día, los dirigidos por Jorge Célico se desplazarán hasta Perú para la participación en la cita panamericana.



El orden de los partidos y la importancia del torneo

Ecuador debutará el lunes 29 de julio ante el combinado argentino. El partido se jugará a las 13:00, en el estadio San Marcos, de la capital peruana, con una capacidad para 32 000 espectadores.



Luego, el segundo partido se desarrollará el 1 de agosto, a las 10:00, ante el combinado juvenil de Panamá. Finalmente, el tercer partido se realizará el 4 de agosto ante México, a las 13:00. Estos compromisos también se jugarán en el estadio de San Marcos.



De acuerdo con el entrenador Célico, la intención de la Tricolor es pelear por la medalla panamericana, tal como sucedió en el 2007. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Sixto Vizuete logró el oro en la categoría en los Juegos realizados en Río de Janeiro.



Sin embargo, en la delegación están conscientes de que la participación en los Panamericanos no asegura clasificación para los Juegos Olímpicos. Para estar presente en el certamen de Tokio 2020, el equipo deberá quedarse con uno de los cupos que se entregará en el Preolímpico que se realizará en Colombia, en enero próximo.



Jugadores como Jordan Rezabala, Gustavo Vallecilla y Sergio Quintero, integrantes de la exitosa Sub 20, forman parte de este nuevo proceso. “Nos estamos preparando para los Juegos Panamericanos. Sabemos que no van a ser fáciles, tendremos que enfrentar rivales duros. Es fundamental empezar con un triunfo para estar tranquilos”, dijo Vallecilla, defensa que pertenece a Sociedad Deportiva Aucas.



Pese a que puede utilizar a tres jugadores mayores de 23 años, el cuerpo técnico de la Selección decidió prescindir de ese comodín. Utilizará un equipo con futbolistas menores de 23 años e intentará escribir una nueva gesta deportiva.