La Tri del ‘Bolillo’ Gómez ganó 2-0 a los ‘Reggae Boyz’ en New Jersey

333 días debió esperar la afición ecuatoriana para mirar el accionar de la Selección ecuatoriana de fútbol, esta vez, al mando del DT Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en su segundo ciclo al frente de la Tri y en esta ocasión ante los ‘Reggae Boyz’.

En el cotejo que significó el debut del ‘Bolillo’ el estratega colocó en el campo de juego a 16 futbolistas de los 22 convocados para los dos cotejos amistosos en territorio norteamericano.



Alexander Domínguez en el arco; Juan Carlos Paredes (Mario Pineida), Frickson Erazo, Robert Arboleda y Cristian Ramírez en la defensa; Renato Ibarra, Jefferson Orejuela, Édison Vega (Fernando Gaibor) y Ayrton Preciado (Fernando Guerrero) en el medio campo; Énner Valencia (Romario Ibarra) y Miler Bolaños (Junior Sornoza) en la delantera.



Los goles para el conjunto tricolor fueron anotados por Énner Valencia (17’) y Renato Ibarra (49’) en el Red Bull Arena de New Jersey este viernes 7 de septiembre de 2018.

Los fanáticos de Ecuador celebran un gol en el primer tiempo del partido amistoso contra Jamaica en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, EE.UU., el 7 de septiembre de 2018. EFE

El conjunto ecuatoriano se mostró más incisivo en el campo de juego y llegó al área rival en no menos de cuatro ocasiones antes de los 15 minutos del cotejo. Primero, Renato Ibarra al 5’ remató desviado sobre el arco jamaiquino después de una habilitación de Cristian Ramírez desde la izquierda. Después, Miler Bolaños al 8’ no pudo definir después de una jugada colectiva iniciada por Ramírez.



Jamaica respondió a continuación con Kevon Lambert quien remató desviado. Y el conjunto tricolor insistió en el ataque al 10’ con Ayrton Preciado que se escapó por la izquierda y habilitó a Renato Ibarra que remató al arco y Frickson Erazo desde la frontal del área, remató sobre el horizontal del arco defendido por Amal Knight.



Sin embargo, al minuto 15, Juan Carlos Paredes avanzó por la derecha y envió un centro hacia el área. Ricardo Thomas en su intento por desviar el esférico, lo hizo con la mano y el árbitro Ted Unkel ditaminó infracción penal. Énner Valencia cobró la pena máxima y con remate de pierna derecha, envió el esférico al fondo de las redes.



Jamaica sintió el gol rival y llegó en dos ocasiones al área tricolor. Al 24’ un tiro libre tras una falta de Jefferson Orejuela, no provocó estragos y al 26’ Ricardo Morris remató a las manos del golero Alexander Domínguez. El conjunto ecuatoriano pudo anotar un segundo gol al 29’ cuando Énner Valencia, en una ocasión inmejorable, no pudo definir tras una buena habilitación de Ayrton Preciado.

El guardameta Romario Williams (izq.) de Jamaica en acción durante el primer tiempo del partido amistoso contra Ecuador en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, EE.UU., el 7 de septiembre de 2018. EFE

Para el segundo tiempo, el conjunto ecuatoriano saltó al campo de juego buscando incrementar el marcador y se mostró con más volumen de juego, sobremanera por la banda izquierda. Al 49’ cuando Cristian Ramírez utilizó el sector por el cual se destaca, la banda izquierda. El lateral del FC Krasnodar llegó hasta el final de la cancha y envió el centro hacia el área. Miler Bolaños peinó el esférico y Renato Ibarra con un remate de derecha y cruzado, anotó el segundo gol ecuatoriano.



El conjunto ecuatoriano pudo anotar un tercer gol con jugadas de Ayrton Preciado (52’), Énner Valencia (56’), Mario Pineida (69’) y Fernando Guerrero al 72’. Este último ensayó una vistosa jugada al eludir hasta a cuatro zagueros en su incursión al área rival con una ‘pared’ incluida con Romario Ibarra, pero al final, el ‘Chiqui’ no pudo definir.



En medio de las arremetidas de Ecuador, Jamaica causó zozobra en los minutos 71’, 78’ y 81’ cuando Peter Vassel y Alex Marshall probaron al guardameta Alexander Domínguez.



Fernando Gaibor y Fernando Guerrero, estuvieron muy cerca de anotar el tercer gol al 83’ y 86’ con remates de media distancia y que casi sorprende al golero Andre Blake que actuó en el segundo tiempo en la escuadra de los ‘Reggae Boyz’.



El conjunto ecuatoriano se medirá a Guatemala desde las 19:30 del martes 11 de septiembre en el Toyota Park de Chicago.

El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad estadounidense árbitro Ted Unkel, asistido por sus compatriotas Adam Wienckowski y por C. J. Morgante. El cuarto árbitro fue el también estadounidense Mark Geiger.

Renato Ibarra (5) de la Selección de Ecuador en acción durante el primer tiempo del partido amistoso contra Jamaica en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, EE.UU., el 7 de septiembre de 2018. EFE



Alineación de la Selección de Ecuador:

Alineación de la Selección de Jamaica:

