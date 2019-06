Ecuador iguala sin goles ante Italia en partido por el tercer puesto del Mundial 

LEA TAMBIÉN

La Selección ecuatoriana de fútbol Sub 20, iguala sin goles con su similar de Italia, este viernes 14 de junio del 2019 en el cotejo válido por el tercer puesto del Mundial juvenil en el Stadion Gosir.

El partido se inició con vértigo por parte del conjunto europeo en los minutos iniciales del cotejo. Pero la respuesta tricolor llegó dos minutos más tarde con Leonardo Campana que no pudo definir desde la frontal del área al rematar desviado sobre el horizontal del arco de Marco Carnesecchi.



El conjunto tricolor insistió en el ataque al minuto 9 con Alexander Alvarado y Palacios. Cifuente recibió el esférico y habilitó a Gonzalo Plata quien remató por bajo al arco, pero el golero italiano atajó. Para el 12’, Jordy Alcívar desde la izquierda inició una jugada en ataque y Diego Palacios dentro del área no pudo definir. Leonardo Campana no pudo completar la jugada por derecha ante el anticipo de un zaguero.





El defensa italiano Luca Ranieri (izq.) pelea la posesión del balón con el defensa ecuatoriano Jhon Espinoza (der.) durante el encuentro por el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-20 este viernes 14 de junio del 2019 en Gdynia, Polonia. EFE



El conjunto italiano pudo responder al 18’ con un rápido contragolpe que derivó en un potente remate de Domenico Alberico que salió desviado sobre el horizontal de Carnesecchi. A partir de aquel minuto, el cotejo fue friccionado y en el medio campo. Ecuador cobró un tiro libre al 43’ elevado por Alexander Alvarado y recostado por izquierda. Jackson Porozo remató de cabeza pero desviado sobre el horizontal.



El partido es dirigido por el árbitro de nacionalidad española Jesús Gil Manzano, asistido por sus compatriotas Ángel Nevado Rodríguez y Diego Barbero Sevilla. El cuarto árbitro es el argelino Mustapha Ghorbal.



