Dirigencia de Técnico U. impidió ingreso de dos jugadores a los entrenamientos

El argentino Christian Limousin y el colombiano Wilianson Córdoba fueron impedidos ingresar al complejo de Técnico Universitario para el entrenamiento con el equipo este miércoles 5 de junio del 2019. La directiva del ‘Rodillo rojo’ resolvió esa medida aduciendo que los extranjeros están fuera de la institución por bajo rendimiento futbolístico.

El impedimento a trabajar se dio un día después que el presidente, Tito Jara, anunciará la desvinculación de los dos extranjeros y presentará al nuevo jugador del ‘Rodillo’ Diego Dorregaray.



Limousin y Córdoba arribaron al complejo, a las 08:15, y no lograron ingresar al anunciarles la decisión adoptada. El resto de jugadores solo observaron, mientras ellos esperaron en el parqueadero del club. Incluso ubicaron candados en las puertas de ingreso al complejo deportivo.



Los futbolistas caminaban, se sentaban en las piedras y miraban su celular hasta que concluyó a las 12:00 la práctica dirigida por José Hernández.

“El dirigente, Alberto Jara, llegó al complejo y conversó con el entrenador ‘cheche’ Hernández por varios minutos. No se acercó a los jugadores

extranjeros y tampoco se pronunció sobre las medidas adoptadas”, aseguró el

periodista, Xavier Aranda.



El arquero Limousin tiene contrato por dos años y negocia su salida. El gaucho informó que le deben de tres meses y aún no llegaron a un acuerdo económico con la dirigencia para terminar el contrato. Ellos no reciben la ropa de entrenamiento desde la semana pasada y deben llevar su propia indumentaria



“Desconocemos las leyes de trabajo del país y no sabemos cómo actuar. Mañana nos volveremos a presentar con nuestros instrumentos de trabajo y esperamos que alguien no ayude”, aseguró Limousin.