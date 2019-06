El DT Tabaré Silva habló del momento complejo del Cuenca y de la exitosa campaña de la Tricolor Sub 20

LEA TAMBIÉN

Después de siete días de su presentación como técnico del Deportivo Cuenca, el uruguayo Tabaré Silva volvió a conversar con la prensa. Este lunes 10 de junio del 2019, en el complejo de Patamarca, se mostró abierto a todas las preguntas, incluso habló de la exitosa participación de la Tricolor en el Mundial Sub 20 en Polonia y su deseo de que Uruguay sea campeón de la Copa América en Brasil.

Sobre el ‘Expreso Austral’ aseguró que “se vive un momento complejo porque no se sabe aún quiénes se quedan y quiénes se van del plantel”. Esto debido a que otros clubes del país han mostrado interés por los argentinos Emmanuel Martínez y Raúl Becerra, así como por Bryan Carabalí, entre otros.



El estratega uruguayo adelantó que ha pedido a la dirigencia un lateral izquierdo para cubrir el vacío dejado por Carlos Cuero, quien se incorporó al Aucas. Él está consciente del apuro económico que vive el club; sin embargo, dijo que solicitará jugadores para reemplazar a quienes potencialmente pudieran irse.



No existe una fecha límite para definir al plantel con que contará para el segundo semestre del 2019. Hasta este lunes 10 de junio se entrenaron todos los jugadores que iniciaron la presente temporada. También contó que el volante Jhon Rodríguez, quien dejó el club por indisciplina y se vinculó al Gualaceo SC (Serie B), tiene opción de reincorporarse al equipo.



Sobre la actuación de la Selección Sub 20 de Ecuador en el Mundial de Polonia, Silva se mostró feliz por la clasificación a las semifinales y su anhelo de ver a la Tricolor en la final. “En estas instancias todo rival es complicado, en cualquier categoría”. Sobre qué adversario le gustaría en caso de pasar la final, el DT uruguayo bromeó: “Pregúntale a Célico”.



Finalmente se refirió a la Copa América de Fútbol que arrancará el próximo 14 de junio. Allí fue categórico es su aspiración de ver a la selección uruguaya como campeona, por los jugadores experimentados con los que cuenta. Además, deseó suerte a Ecuador, que tiene futbolistas destacados y con una próxima renovación.