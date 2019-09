Deportivo Cuenca ganó 2-1 al Olmedo y quiere entrar entre los ocho mejores

LEA TAMBIÉN

Con goles de Raúl Becerra y Luis Escalada, marcados a los 16 y 40 minutos, Deportivo Cuenca ganó 2-1 al Olmedo de Riobamba y se ilusiona con la idea de clasificarse entre los ocho mejores de la LigaPro 2019. El tanto del descuento fue obra de Esteban De la Cruz (88´), de penal. El partido de la fecha 25 se jugó la noche de este viernes 13 de septiembre del 2019, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Desde el inicio del cotejo, ambos equipos entraron a la cancha con su mirada en el arco rival. El conjunto riobambeño generó la primera jugada de peligro al minuto, por intermedio de Muriel Orlando. Su remate fue desviado tras impactar el esférico en uno de los pies del arquero Brian Heras.



En adelante, el equipo azuayo se apoderó del balón y empezó a llegar con los laterales Jonathan González y Denilson Bolaños. Sin embargo, sus centros fueron mal ejecutados. A los 19 minutos se concretó el gol del argentino Becerra, quien con un certero cabezazo venció al golero Iván Brun, tras un tiro de esquina bien ejecutado por su compatriota Emmanuel Martínez.



Becerra volvió a identificarse con las redes después de siete fechas, convirtiendo así su gol número 14 en la LigaPro. Antes, la última vez que anotó fue el 12 de julio del 2019, cuando marcó un doblete en la portería de Mushuc Runa. Ese día el equipo ambateño perdió 3-1 en la capital azuaya.



Después del gol de Becerra, el conjunto local tuvo cuatro claras ocasiones de anotar, pero les faltó puntería y decisión. A los 40 minutos llegó el segundo tanto por intermedio de Luis Escalada, quien también aprovechó una asistencia de lujo de Martínez. A los 43 y 45 minutos, los remates de Esteban De la Cruz y Ángel Viotti inquietaron a Heras.

En la segunda etapa, minuto 56, De la Cruz remató con potencia y Heras desvió el esférico al tiro de esquina. El cuadro colorado bajó el ritmo de juego y de eso se aprovecho el conjunto olmedino para adelantar sus líneas. No obstante, la falta de eficacia evitó el tanto del descuento.



El técnico del equipo colorado, el uruguayo Tabaré Silva, refrescó sus líneas con el ingresó de Jonny Uchuari y Édison Preciado. Sin embargo, no se acoplaron a sus compañeros y de esos se aprovechó el rival para irse con todo al arco de Heras.



A los 87 minutos, el argentino Sergio Ojeda cometió una falta dentro del área al atacante Esteban De la Cruz y el árbitro Vinicio Espinel no dudó en pitar el tiro penal. El mismo De la Cruz cobró la falta y marcó el 2-1, tras un remate al costado derecho con relación a Heras. A los 4 minutos de adición, Ojeda se perdió una posibilidad del 3-1 y un minuto después William Cevallos se perdió el 2-2. El partido finalizó con drama.



Con la victoria, Deportivo Cuenca sumó 32 puntos y escaló al décimo lugar de la tabla de posiciones. Se quedó a 1 punto de El Nacional, que es octavo de 33 unidades.



El partido fue dirigido por el árbitro Vinicio Espinel y estuvo asistido por José Alvarado y Darío Morán. El cuarto árbitro fue Cristian Aguirre.

