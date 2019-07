Deportivo Cuenca sí jugará con El Nacional en la fecha 20 tras cubrir deudas pendientes

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca canceló una cuota de la deuda vencida al arquero Brian Heras y de esa manera, sí jugará ante El Nacional. El cotejo está previsto para las 20:00 de este viernes 2 de agosto del 2019, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, válido por la fecha 20 de la LigaPro.

Según el comunicado oficial del club, la tarde de este martes 30 de julio se logró un acuerdo con los hermanos Luis e Iván Reyes, representantes del golero cuencano. Por lo tanto, se levantará la suspensión que no le permitió jugar la fecha anterior en los torneos organizados por la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



De lo que se informó en su momento, el reclamo de Heras y sus empresarios era por una cuota de USD 30 000. El presidente del club, Claudio Peñaherrera, dijo que ya se pagó USD 12 500; es decir, lo que se abonó es USD 17 500. Ese dinero es por concepto de la venta de los derechos deportivos del guardameta, fijado en USD 130 000.



Por otro lado, se conoció extraoficialmente que los jugadores del ‘Expreso Austral’ firmaron los roles de pagos de mayo y junio. De ser así, el equipo ya no corre el riesgo de perder puntos. Vale recordar que, el equipo colorado perdió un punto en el escritorio por no presentar a tiempo el rol de pagos de mayo.