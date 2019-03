El DT del Deportivo Cuenca hará un solo cambio para recibir al Técnico U.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La inclusión del defensa argentino Sergio Ojeda y la ratificación como titular del volante Jonathan González son las novedades del Deportivo Cuenca. Así lo anticipó el técnico argentino Luis Soler, mediante conferencia de prensa ofrecida este viernes 15 de marzo del 2019.

Soler no se guardó nada y anticipó que Ojeda remplazará al suspendido Anthonny Bedoya para el cotejo de este lunes 18 de marzo con Técnico Universitario, programado para las 20:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El resto del equipo será el mismo que empató en Quito con América, la fecha anterior.



Los 11 futbolistas que entrarán en busca del triunfo son: Bryan Heras, en el arco; Bryan Carabalí, Luis Luna, Ojeda y Carlos Cuero, en la defensa; Marco Mosquera, Pedro Larrea, Emmanuel Martínez y Luis Escalada, en el medio campo; Jonathan González y Raúl Becerra, en la delantera.



Deportivo Cuenca es tercero en la tabla de posiciones con 11 puntos en cinco fechas, después de la victoria de Independiente del Valle en EchaLeche ante Mushuc Runa, este viernes 15 de marzo. Además, el conjunto morlaco es

superado por Macará por gol diferencia; mientras su rival es último y sin puntuación. Pese a esa diferencia, el DT anticipó que los jugadores están conscientes que no será un adversario fácil de vencer.



Sobre Técnico Universitario, Soler reconoció que su coterráneo Fabián Frías no ha encontrado aún el equipo que busca y “ojalá no lo encuentre hasta el lunes, pese a que es mi amigo”. Él ratificó a González como titular pese a su discreta presentación frente a El Nacional, el pasado lunes 11 de marzo.



Respecto a que los entrenadores rivales están tomando el pulso a los movimientos técnicos-tácticos, Soler adelantó que no se preocupa porque tiene variantes entre un grupo sólido de 18 a 20 jugadores. En un balance preliminar de las cinco primeras fechas, estimó que Olmedo es la sorpresa.