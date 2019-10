Delfín SC goleó 3-0 a Barcelona SC y avanzó a la final de la Copa Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El goleador Carlos Garcés se quitó la camiseta tras anotar el gol del 3-0 del Delfín SC sobre Barcelona Sporting Club, en el estadio Jocay de Manta, en el partido de revancha de las semifinales de la Copa Ecuador.

Con esta anotación, el club manabita alcanzó el resultado necesario para avanzar a la final del torneo, en el que también han participado clubes de la Segunda categoría y la Serie B y que fue creado este año por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



La clasificación parecía complicada para el Delfín, puesto que en el juego de ida los amarillos se impusieron 4-1. El resultado global quedó en empate de 4-4, pero el tanto anotado por los cetáceos de visitante en Guayaquil fue dirimente para su clasificación.



Los cetáceos mantuvieron su estilo de juego ofensivo. Las anotaciones de la victoria fueron concretadas por el mediocampista Édison Caicedo (15 minutos) y Garcés (83’, de penal; y 85’).



La primera conquista llegó tras un rápido avance en el que el volante Sergio López lanzó un centro y Caicedo remató de cabeza para derrotar al golero Máximo Banguera.

Los amarillos se lanzaron al ataque tras la conquista. Sin embargo, no fueron efectivos en el área rival. El uruguayo Jonatan Álvez no acertó en sus remates y Fidel Martínez no llegó a tiempo para rematar.



Con la falta de efectividad de su rival, Delfín insistió en el ataque. El lateral torero Mario Pineida topó el balón con la mano izquierda dentro del área y Carlos Garcés ejecutó el penal. Luego, cabeceó en el área ante una salida tardía de Banguera para decretar el 3-0 definitivo.



El argentino Fabián Bustos, técnico del Delfín, fue expulsado por el árbitro Diego Lara.



El conjunto manabita espera en la final al vencedor de la llave entre el Club Sport Emelec y Liga de Quito, que se enfrentan más tarde (19:30), en el estadio George Capwell.



El partido fue dirigido por el árbitro Diego Lara y estuvo asistido por Luis García y David Valladares. El cuarto árbitro fue Bryan Loayza.

Alineación del Delfín SC:

¡COOOOON EL NÚMERO DOOOCE!🔊

Alineación del más grande de Manabí para su duelo de esta tarde ante Barcelona.

¡HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO, MUCHACHOS!💙💛#ElOrgulloDeManabí#CopaEcuador pic.twitter.com/FAOTmipJ6E — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) October 30, 2019



Alineación del Barcelona Sporting Club: