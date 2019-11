Definidos los ocho equipos que jugarán los ‘playoffs’ en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Una vez terminada la fase regular del campeonato nacional LigaPro (30 fechas), se ratificaron los ocho clubes que continuarán en competencia y jugarán desde el 9 y 10 de noviembre del 2019, los ‘playoffs’ en Ecuador.

Macará se consagró como el líder de la etapa con 62 puntos y +30 de gol diferencia. Junto a Barcelona Sporting Club (segundo con 55 puntos) se clasificaron a la edición 2020 de la Copa Libertadores de América.



En el tercer lugar de la tabla de ubicaciones aparece la Universidad Católica que sumó 53 puntos, al igual que Delfín SC. Las posiciones las determinó el gol diferencia. Las 19 anotaciones a favor de la ‘Chatoleí’ respecto a los 13 tantos del ‘Cetáceo’ determinó que el conjunto manabita sea el cuarto clasificado.



En la quinta ubicación está Independiente del Valle que acumuló 52 puntos, mientras que Liga de Quito, el vigente campeón del torneo, fue sexto al sumar 49 unidades. Aquí se dio un similar caso que U. Católica y Delfín SC. Si bien es cierto Aucas también sumó 49 puntos, el gol diferencia fue determinante para posicionar a los acérrimos rivales de la capital. 16 goles tienen los albos respecto a los 4 tantos que alcanzaron los orientales y por ello son séptimos.



El Club Sport Emelec debió esperar a la última fecha de la fase regular para arañar el octavo y el último cupo al sumar 46 puntos y +13 de gol diferencia después de golear 6-1 a Mushuc Runa en el Capwell.

Así, los emparejamientos de los ‘playoffs’ de acuerdo con el reglamento de la LigaPro para esta temporada serán:



Primero vs. Octavo: Macará vs. Club Sport Emelec

Segundo vs. Séptimo: Barcelona Sporting Club vs. Aucas

Tercero vs. Sexto: Universidad Católica vs. Liga de Quito

Cuarto vs. Quinto: Delfín SC vs. Independiente del Valle



A partir de esta instancia, los partidos serán de ida y vuelta y por eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón del balompié ecuatoriano.



Los clubes que se posicionaron desde el octavo hasta el décimo cuarto puesto, tendrán inactividad hasta la siguiente temporada: El Nacional, Deportivo Cuenca, Olmedo, Guayaquil City, Mushuc Runa y Técnico Universitario. Mientras que América de Quito y Fuerza Amarilla jugarán el 2020 en la Serie B.