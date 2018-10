El déficit de Barcelona Sporting Club aumentó en tres años

LEA TAMBIÉN

José Francisco Cevallos acude con mayor regularidad a las prácticas de Barcelona Sporting Club desde el 1 de septiembre pasado, cuando dejó oficialmente el cargo de Gobernador del Guayas. El directivo asiste dos y tres veces por semana a los entrenamientos, en la cancha alterna del estadio Monumental.

Los resultados deportivos y la realidad económica del club son temas que se tratan con periodicidad en las juntas de Cevallos con los dirigentes.



Barcelona SC atraviesa la peor racha de la temporada, en los ámbitos deportivo y financiero. Además de los ocho partidos sin ganar en la segunda etapa, que lo mantienen en la séptima posición, los directivos del club reciben críticas por el manejo de las cuentas del club y mantienen deudas registradas en la Ecuafútbol, FIFA, juicios civiles...



La asamblea extraordinaria de socios, de septiembre, fue tensa. Cevallos evitó revelar la información que solicitaron los socios: el déficit actual de la institución.



No lo contestó, pese a las siete veces que se lo consultaron. Sin embargo, un grupo de socios conoce que el monto ascendería a USD 41 millones. Uno de ellos es Jorge Jiménez, quien formó parte del Directorio y se desvinculó por diferencias con los dirigentes.

José Cevallos, presidente de BSC, en rueda de prensa. Foto de la cuenta de Twitter @barcelonaSC

“Cuando se fueron los Noboa sabíamos que el déficit era de USD 30 millones, ahora asciende a USD 41 millones. Barcelona SC se sigue manejando mal, irresponsablemente siguen endeudando al club”, dijo Jiménez.



El déficit inicial lo ratificó la auditoría que hizo la empresa Campos y Asociados, con corte a diciembre del 2015. Los documentos fueron presentados por la actual dirigencia, durante una asamblea ordinaria.



El socio Jiménez mencionó que la cifra actual se agrava, porque los dirigentes aceptaron haber pagado USD 22,5 millones en los últimos tres años. “Tenemos que el nivel de endeudamiento es altísimo, si pagaron lo que dicen y estamos igual con deudas de USD 41 millones”, dijo.



Los cuestionamientos al manejo del club derivaron en la renuncia de Omar Stracuzzi, de la comisión financiera, y de José Valero, que era el tesorero este año. Ambos ingresaron a la directiva junto con Cevallos.

El propio Cevallos admitió que en su período, que se inició en octubre del 2015, asumieron deudas para mantener un alto nivel competitivo. Sin embargo, mencionó que a diferencia de directivas anteriores, el actual déficit se puede equiparar con el patrimonio de la institución, sustentado en los pases de los futbolistas que pertenecen al club.



Jiménez refutó esas declaraciones. Basó su análisis en la cantidad de jugadores que vendió el club durante su período –Erick Castillo y Jonatan Álvez– y las bajas probabilidades que tienen de exportar a alguna figura al final del año.



“¿Quién va a comprar a Damián Díaz, Matías Oyola o Ariel Nahuelpán? Son jugadores que formaron parte de la historia del club y que ayudaron mucho, pero que es poco probable que alguien los quiera comprar”, dijo el exdirectivo y socio amarillo.



Otro de los críticos a la gestión de Cevallos es Carlos Nahón, que participa de manera activa en las asambleas y que en el 2015 terció por la presidencia. Según él, la información que les entregan en las asambleas es poco detallada.

Partido de la fecha 13 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol entre Delfín SC y Barcelona Sporting Club, jugado el sábado 6 de octubre de 2018 en el estadio Jocay de Manta. Foto: API para EL COMERCIO

“El problema es que no se han sincerado las deudas, se dice que el déficit es por obligaciones anteriores, pero esta directiva ya tiene tres años y hay que analizar cuánto dinero le ingresó”, dijo el socio.



Según los informes económicos que presentó el club en las asambleas, entre 2016 y 2018 le ingresaron más de USD 74 millones –la cifra de este año es una proyección esta­blecida en el presupuesto–.



Esta semana, el capitán Matías Oyola reconoció que la directiva está atrasada con los salarios de la plantilla. No especificó el monto, pero trascendió que es el rol de septiembre.



Nahón lamentó que el presidente del club enfocara parte de su atención en una posible campaña política, debido a que es precandidato a la Prefectura del Guayas.



“Tiene derecho a querer ser elegido, pero debe pedir licencia o una subrogación de funciones. Barcelona SC no es una central política, lo dicen sus estatutos”, dijo Nahón.