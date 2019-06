Renato Ibarra: ‘Nunca abandoné la Selección, ‘Bolillo’ me botó’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Renato Ibarra desmintió al entrenador Hernán Darío Gómez, quien lo apartó de la Tricolor argumentado que “las puertas de la Selección están abiertas para quienes no quieran estar acá”.

“Nunca abandoné la Selección. Él (‘Bolillo’) me botó”, expresó Renato Ibarra en una entrevista al programa Mundo Deportivo 104.1 FM de Radio Cobertura, ante las declaraciones del técnico tricolor.



La polémica entre el técnico y el futbolista surgió la anterior semana cuando el jugador dijo sentir un dolor, previo al partido entre Ecuador y Chile, por la Copa América. Según el DT, los exámenes médicos realizados al futbolista no determinaron ninguna lesión y, por ello, resolvió separarlo del equipo.

🔊(AUDIO-EXCLUSIVA) Renato Ibarra con todo contra la decisión del "Bolillo" Gómez. 👇https://t.co/7YiGoEs0iQ pic.twitter.com/XUIhkGE9yU — Mundo Deportivo EC (@mundodeporfm) June 24, 2019



“Las declaraciones del ‘Bolillo’ no son la verdad. Si él (‘Bolillo’) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la Selección”, recalcó el extremo del América de México. Con ello, dejó entrever que no volverá a la Tricolor con el estratega colombiano.



“Él (Hernán Darío Gómez) se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la Selección”, contó Ibarra. El estratega había mencionado que mantuvo un diálogo con el futbolista y decidió que no siga.



“Yo nunca decidí retirarme de la selección, fue decisión del profe”, expresó el imbabureño y añadió: “A mí no gustan las polémicas y es la primera vez que pasa esto conmigo. Con los ‘profes’ Rueda y Quinteros nunca pasó y ahora pasó con el ‘Bolillo’”.