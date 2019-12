Seis clubes comenzarán en enero dura travesía para llegar a la fase de grupos de la Libertadores 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el próximo 21 de enero del 2020, seis equipos emprenderán una dura travesía en la Copa Libertadores con el desafío de ser parte de los 32 clubes principales, el de la fase de grupos, a partir del 3 de marzo.

La Libertadores comenzará oficialmente el 21 del primer mes del año en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz con el partido de ida entre el Carabobo y el Universitario de Deportes peruano, uno de los tres emparejamientos de la Fase 1 de la competencia, según el calendario divulgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Al día siguiente, el cuarto de los clubes bolivianos que tomarán parte en el torneo, cuyo nombre se conocerá el 29 de diciembre, recibirá al Guaraní paraguayo, mientras que el Progreso uruguayo hará lo propio en Montevideo ante el Barcelona Sporting Club.



La jornada de vuelta está prevista para los días 28 y el 29 de enero y los ganadores avanzarán a la Fase 2, en la que cada equipo tiene un nuevo emparejamiento, definido de acuerdo a lo que arrojó el sorteo de la Conmebol del pasado martes.



La jornada de ida de la Fase 2, de ocho emparejamientos, se disputará durante los días 4, 5 y 6 de febrero, en tanto que la de vuelta será durante el 11, el 12 y el 13 y tras la cual surgirán ocho clasificados para un nuevo cruce de cuatro equipos para la Fase 3.



Este último filtro, previo a la fase de grupos, se desarrollará del 17 al 23 de febrero para los duelos de ida y del 23 al 1 de marzo para los de vuelta.



Calendario de las Fases 1, 2 y 3 de la Copa Libertadores de 2020:

Fase 1:



Partidos de Ida:

21 de enero

En Puerto Ordaz

Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER) (E2)



22 de enero

En Bolivia:

Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR) (E1)



En Montevideo:

Progreso (URU) vs. Barcelona Sporting Club (ECU) (E3).

Cotejos de Vuelta:

28 de enero

En Lima:

Universitario vs. Carabobo



29 de enero

En Asunción:

Guaraní (PAR) vs. Bolivia 4



En Guayaquil:

Barcelona Sporting Club vs. Progreso

Fase 2:

Partidos de Ida:

4 de febrero

En Chile:

Chile 4 vs. Internacional (BRA) (C5)



En Ambato:

Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL) (C4)



En Medellín:

Independiente Medellín (COL) vs. Deportivo Táchira (VEN) (C3)



5 de febrero

En Montevideo:

Cerro Largo (URU) vs. Palestino (CHI) (C2)



A definir:

E2 vs. Cerro Porteño (PAR) (C1)



En Bolivia:

Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (ARG) (C6)



A definir:

E1 vs. Corinthians (BRA) (C7)



6 de febrero

A definir:

E3 vs. Sporting Cristal (PER) (C8)

Cotejos de Vuelta:

11 de febrero

En Porto Alegre:

Internacional (BRA) vs. Chile 4 (C5)



En San Cristóbal:

Deportivo Táchira (VEN) vs. Independiente Medellín (COL) (C3)



En Ibagué:

Deportes Tolima (COL) vs. Macará (ECU).



12 de febrero

En Santiago:

Palestino (CHI) vs. Cerro Largo (URU) (C2)



En Asunción:

Cerro Porteño (PAR) vs. E2 (C1)



En Tucumán:

Atlético Tucumán (ARG) vs. Bolivia 3 (C6)



En Sao Paulo

Corinthians (BRA) vs. E1 (C7).

​

13 de febrero

En Lima:

Sporting Cristal (PER) vs. E3 (C8)



Fase 3:

Partidos de Ida

(Del 17 al 23 de febrero):

C1 vs. C8 (G1)

C2 vs. C7 (G2)

C3 vs. C6 (G3)

C4 vs. C5 (G4)



Cotejos de Vuelta:

(Del 24 febrero al 1 de marzo):

C8 vs. C1 (G1)

C7 vs. C2 (G2)

C6 vs. C3 (G3)

C5 vs. C4 (G4)