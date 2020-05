El DT Pablo Repetto también considera que el Liga vs. Barcelona es un clásico 

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, concuerda con las declaraciones del expresidente de Barcelona SC Isidro Romero Carbo, quien afirmó que el 'clásico nacional' es el partido entre 'albos' y 'canarios'.

"Escuché lo que dijo Isidro Romero y coincido. El clásico nacional es Liga vs Barcelona, y el de la región es entre Emelec vs Barcelona. Los clásicos van de la mano con la importancia del partido", explicó el DT, en una entrevista con el Canal del Fútbol.



Añadió que el éxito a nivel local e internacional que obtuvo Liga de Quito desde el 2000, generó un protagonismo de la 'U', que sumado al invicto del Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Barcelona no gana desde su inauguración en 1997, originaron una mayor trascendencia en su rivalidad.

"Son aspectos que van cambiando con el pasar de los años. Hay clásicos que son tradicionales y otros que se van creando. En los años que llevo en el país, siento que es un partido especial, un clásico", argumentó el estratega.



El uruguayo también analizó la posibilidad de retomar la actividad en el fútbol ecuatoriano. Para él, la suspensión de la Copa América, que estaba prevista para disputarse del 11 de junio al 11 de julio del 2020, permitiría que se cumpla con los calendarios de LigaPro y Copa Libertadores.



"Si el campeonato terminara entre diciembre y enero, podría cumplirse en su totalidad. Este era un año atípico por la Copa América. Pero lo digo como opinión, no basado en un análisis", expresó el entrenador.



Además, el DT del 'Rey de Copas' reiteró en que se debería mantener el mismo formato del torneo, pese a las dificultades que significaría el traslado de los equipos hacia las distintas ciudades del país



"Me inclino por cumplir con las reglas que se plantearon al principio. Se jugó un 33% de la primera etapa y lo más justo sería que se juegue de la misma manera. A mí me parece que los calendarios cuadran si se empieza en julio, como esperan las autoridades", manifestó el director técnico.



Para finalizar, aclaró que la prioridad es la salud de los futbolistas, pero que considera que no existirían inconvenientes en el aspecto deportivo. "A partir de junio probablemente se habiliten los aeropuertos. Si está habilitado para que viaje cualquier persona, ¿por qué no habilitar a un equipo que viaja con todas las medidas de seguridad?", concluyó.