Clan Juvenil recibió otra sanción y corre el riesgo de perder la categoría

Clan Juvenil está al borde del descenso, apenas iniciado el torneo de la Serie B. La noche de este miércoles 13 de marzo del 2019, la LigaPro le envió una notificación de resta de tres puntos por orden de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La noticia cayó como balde de agua fría al plantel de jugadores y al cuerpo técnico, que por segunda vez en tres fechas, pudieran sufrir otra no presentación. Eso significaría perder directamente la categoría y descender a Segunda.



“Tenemos un sabor amargo y hay el malestar en los chicos. Tenían un sueño, por eso trabajaron normalmente”, expresó el técnico del elenco de Sangolquí, Diego Torres, en conversación telefónica con EL COMERCIO.



Unos días antes del inicio del torneo en la Serie B, el pasado 15 de marzo, Clan Juvenil fue notificado que no pudo ser inscrito por incumplir con los reglamentos de la LigaPro, justamente por deudas. Por ello, el club perdió 3-0 ante Liga de Portoviejo por no presentación en la primera fecha.



Luego, tras ya ser admitido, los sangolquileños cayeron 1-0 agónicamente en su visita al Independiente Junior, en la segunda jornada, en Latacunga. Es decir, suma ya tres puntos en contra en la tabla de posiciones con esta disposición. Y ahora corre el riesgo de con esta sanción y la suspensión, salir de la B.

“Son tres puntos que no tenemos”, lamentó el estratega, recordando de que

en caso de solucionar este inconveniente para poder afrontar el partido ante Gualaceo, ya tienen la sanción impuesta por la FEF en su puntaje.



Torres se cuestionó sobre el rol regulador de la LigaPro, “que se supone entró para mejorar y sabían que había deudas, para qué dejan entrar a jugar. Tenemos muchos chicos con ilusiones que se pueden truncar, que trabajaron duro por objetivos”.



El entrenador contó que un directivo, “el único que siempre da la cara”, le

aseguró que en un plazo de 48 horas cancelará los USD 40 000 (hasta el viernes)" para que les permitan jugar.



BENDITO FÚTBOL, de su parte, intentó comunicarse con Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, para obtener su versión, pero no ha respondido a las preguntas.