El DT del Clan Juvenil se enteró a través de una radio que perdió puntos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noticia tomó por sorpresa al técnico Diego Torres, del Clan Juvenil, al enterarse que no podrá jugar la primera fecha de la Serie B y que su equipo perdió los tres puntos, por decisión de la LigaPro. ¡El estratega se enteró a través de una radio y en redes sociales!

En una entrevista concedida a la estación Pichincha Universal (95.3 FM en Quito) este viernes 1 de marzo del 2019, el DT nacional detalló: “Son cosas que se nos escapan de las manos como cuerpo técnico. Es una irresponsabilidad de las personas encargadas”.



Clan Juvenil debía enfrentarse contra Liga de Portoviejo en el estadio Rumiñahui, por la primera fecha de la Serie B. “Estamos tristes, trabajamos cinco semanas, quedamos listos, con toda la ilusión”, agregó el entrenador.



“Fue gracioso porque nos enteramos el jueves (28 de febrero), luego de ver el video del partido de nuestro rival (ante Barcelona en su presentación del martes 26). Salimos del entrenamiento y me llamaron de una radio de Portoviejo a decirme ‘gracias por los tres puntos’. Yo no sabía de qué me hablaba y luego nos enteramos por las redes sociales y ningún dirigente nos dijo absolutamente nada”, describió el estratega.



La LigaPro difundió el comunicado el miércoles 27, debido a que el equipo de Sangolquí no tenía completos los requisitos para su inscripción para el torneo. Clan está como invitado para este torneo, ya que reglamentariamente descendió al final del 2018 en el campeonato bajo el régimen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Problemas económicos en el pago de sus jugadores y acreedores complicaron el transitar del Clan Juvenil a lo largo de la pasada temporada, cuando también perdió ocho puntos por sanciones. Y esos mismos inconvenientes le impiden debutar en este 2019. Liga de Portoviejo ganará así por un marcador de 3-0.



“Tenemos un chat (entre jugadores y cuerpo técnico) donde nos chismoseamos todo. Ahí nos comunicamos y nunca llegó la información oficial. Conversamos entre nosotros y seguimos trabajando con las mismas expectativas, los mismo sueños”, agregó Torres.



Por lo pronto, el plantel de futbolistas aún desconoce la realidad del equipo. “La directiva nos ha dicho que está 100% cancelado,desconozco si realmente será así. Otra caída de este tipo, personalmente yo no la paso. Es una total falta de respeto”.



A continuación, todo el malestar expresado por el técnico del Clan Juvenil, cortesía de radio Pichincha Universal (95.3 FM en Quito):

​