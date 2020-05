Carlos Castro: 'es muy pronto para empezar con los entrenamientos'

LEA TAMBIÉN

El exjugador y actual entrenador ecuatoriano Carlos Castro considera apresurado que los futbolistas profesionales vuelvan a las prácticas desde el 8 de junio del 2020, como ya ha sido confirmado por los dirigentes del torneo nacional.

“Creo que es muy pronto, todavía, para empezar con los entrenamientos”, dijo el exdefensa de El Nacional, en una entrevista realizada este miércoles 20 de mayo del 2020 con Bendito Fútbol Radio en Radio Quito y Platinum FM (Quito, Tulcán y Sur de Colombia 90.9FM, Guayaquil 94.5FM, Ambato 101.7FM y Cuenca 107.7FM).



“Si bien ha empezado el fútbol en la Liga alemana, no nos tenemos que comparar con esas ligas, con esos protocolos, porque allá son muy estrictos. Acá tenemos que disciplinarnos mucho más, acatar las disposiciones como tienen que ser”, añadió el exzaguero que también defendió a Barcelona SC, Aucas, entre otros clubes.



El director técnico de 41 años considera que todavía es tiempo de permanecer en casa, ante la pandemia del coronavirus convid-19, “por el bien nuestro, de nuestras familias, de nuestros vecinos. En el momento que dejemos de hacer las medidas de seguridad, nos vamos a lamentar y eso es lo que no queremos”, añadió.

El exfutbolista se desempeña como director técnico desde el 2016, cuando se graduó con honores, como el mejor egresado de su promoción en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito. Desde entonces se ha desempeñado en clubes de la Segunda Categoría, porque considera que se debe "empezar desde abajo", como lo hizo cuando se inició con la Sub 20 de Sociedad Deportiva Aucas, allá por 1998, y luego se consolidó en equipos de renombre del país.



“Los futbolistas somos los sustentos de nuestras familias.Por eso, en mi criterio, es muy apresurado porque no todos acatan las disposiciones. Ojalá se encuentre pronto una cura, una vacuna”, expresó.

Castro es partidario de un cambio en el fútbol ecuatoriano. Considera urgente la consolidación de un gremio para los directores técnicos nacionales, pues ha sentido que no cuentan con el debido respaldo. “La verdad es lamentable no tener cabida en nuestro propio país, me duele mucho la verdad. Al técnico de afuera lo esperan más. El respaldo tiene que ser de directivos, prensa, hinchas, jugadores, como ecuatorianos tenemos que respaldarnos”, dijo.



Precisamente, para estar listo cuando se lo requiera, el 'Soldadito' Castro ha sacado provecho de la cuarentena para prepararse y revisar apuntes sobre táctica y estrategia. Además, en este tiempo ha aprovechado para publicar fotografías de su paso como jugador profesional, pues también se vistió con las divisas del Deportivo Cuenca, Deportivo Quevedo y la UIDE. “Los entrenadores ecuatorianos estamos capacitados, hablo en general, necesitamos esa oportunidad”, añadió.



Desde el 2016 ha dirigido clubes de Segunda Categoría, como el Club Deportivo Da Encarnacao, Deportivo Quevedo, Otavalo FC y otros. Ha estado cerca del ascenso, pero todavía no lo ha conseguido. Eso solo lo motiva aún más para continuar buscándose un espacio y pronto dar el salto para dirigir en clubes de la Serie B y la Serie A. "No hay otra clave que el trabajo diario", afirma el DT tricolor.



