El caso de Michael Arroyo, por la polémica de la prueba de dopaje pasará a la Comisión Médica de la FEF

La Comisión Médica de la Ecuafútbol sí tomó las pruebas de dopaje a Michael Arroyo, luego del Clásico del Astillero del pasado 14 de octubre. Sin embargo, el caso pasará a la Comisión Disciplinaria, debido a una irregularidad en el proceso.

“El delegado de la Comisión Médica nunca se enteró que el jugador se iría, no se le comunicó”, dijo Borys Zambrano, representante de la comitiva, encargado del tema de dopaje, quien reveló que el informe de este percance pasará a la Comisión Disciplinaria.



Ese día Arroyo salió sorteado para la prueba, pero no asistió. El abandonó el estadio en una ambulancia, con rumbo a una clínica particular, debido a una lesión que sufrió durante el partido ante los eléctricos.



Diego Buján, asistente técnico de Emelec, denunció la inasistencia del atacante. Horas después se pudo conocer que el delegado de la FEF asistió al centro de salud para cumplir con el proceso y tomar la muestra de Arroyo.



“Entiendo que la Comisión Disciplinaria llamará a varias personas, incluyendo a los colegas (médicos de Barcelona) porque conocen el procedimiento y no tomaron las precauciones. Esa comisión será la que juzgará los hechos”, explicó Zambrano.