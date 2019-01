Carlo Ancelotti asegura que Zidane cambió su manera de concebir el fútbol

LEA TAMBIÉN

Carlo Ancelotti, actual técnico del Nápoli y expreparador del Real Madrid, aseguró que el francés Zinedine Zidane, al que entrenó hace veinte años en su etapa en el Juventus Turín, “cambió” su manera de concebir el fútbol.

Ancelotti explicó que Zidane, al que también tuvo como ayudante en el Real Madrid, le convenció en adaptar los esquemas tácticos a las calidades de sus jugadores y que la experiencia como técnico madridista fue la más formativa de su carrera, en una entrevista publicada este sábado 19 de enero de 2019 por el diario italiano Corriere dello Sport.



“Zidane en el Juventus cambió mi idea de fútbol. En el Parma rechacé el fichaje de Roberto Baggio, uno de los más grandes talentos del fútbol italiano, porque tenía a (Enrico) Chiesa y a (el argentino, Hernán) Crespo. Apostaba por un fútbol que encerraba a los jugadores en posiciones preestablecidas y que no preveía a un media-punta”, dijo.



“Si eso hubiese pasado después del cambio de idea que me dio Zidane me habría quedado con Baggio. Con Zidane hice el proceso opuesto. Construí al equipo alrededor del campeón, le hice un traje a medida”, agregó Ancelotti,

que trabajó con ‘Zizou’ en el Juventus de 1999 a 2001.



El técnico italiano volvió a coincidir con Zidane en su etapa en el Real Madrid, cuando el francés fue su segundo entrenador en 2014, año concluido con la conquista de la décima UEFA Champions League del conjunto madridista ganada en Lisboa, contra el Atlético Madrid.

Después de trabajar ese año con Ancelotti, Zidane entrenó al filial Real Madrid Castilla antes de tomar el mando del primer equipo en 2016, y hacer historia con conquistar tres Copas de Europa consecutivas, en Milán 2016, Cardiff 2017 y Kiev 2018.



La etapa en la capital española, durada entre 2013 y 2015, fue la más formativa para Ancelotti, admitió el mismo entrenador, tanto a nivel futbolístico como de vida en general.



“Los ocho años que hice en el AC Milan son algo separado de lo demás. Pero si quieres la verdad te digo que (la más formativa fue) Madrid. Madrid porque es Madrid y porque todos los entrenadores deberían poder trabajar en una ciudad como esa”, afirmó.



Ancelotti también recordó con placer la casa en la que se alojó en Madrid, un espacioso ático con vista a la puerta de Alcalá y al Parque del Retiro.

Actualmente el preparador italiano está al mando del Nápoles, al que llegó el pasado verano, y explicó que se encuentra muy a gusto en su nuevo club, con el que ocupa la segunda posición en la Serie A (Primera división), a 9 puntos del líder Juventus.



Aseguró que la plantilla del conjunto sureño es más equilibrada con respecto a la que tenía en el Real Madrid, en la que, consideró, había mucha diferencia de valor entre los titulares habituales, los “innegociables”, como solía definirlos, y los suplentes.