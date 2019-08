Brayan Angulo viajó a México para sumarse a su nuevo equipo, Cruz Azul

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El delantero Brayan Angulo solucionó sus problemas de documentación y viajó a México, la madrugada de este jueves 8 de agosto del 2019. En horas de la tarde llegará a territorio azteca, para realizarse los chequeos médicos en su nuevo equipo, Cruz Azul.

El ‘Cuco’ llegó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, cerca de las 04:30. Su desplazamiento, que estaba programado para el pasado 6 de agosto, se aplazó debido a que no contaba con la visa de trabajo, documento que tramitó para poder viajar.



“Estoy muy contento, aunque no he conversado con el entrenador de Cruz Azul todavía. Hubo varios equipos que me venían siguiendo y gracias a Dios se dio lo de este club”, mencionó el atacante de 23 años.



Llegó a la terminal aérea, acompañado de sus dos hijos y su esposa. En primera instancia viajó solo y posteriormente lo hará su familia. Angulo firmó un contrato con Cruz Azul por las próximas tres temporadas.



Angulo fue transferido de Emelec por USD 7,5 millones, según trascendió. El delantero actuó 132 partidos con la camiseta eléctrica y anotó 67 goles, 57 fueron por campeonato nacional, nueve por la Copa Libertadores y uno en la Copa Ecuador.